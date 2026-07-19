 Un feribot cu cu 133 de persoane la bord s-a răsturnat în Guyana. 67 dintre ele au fost salvate, inclusiv 15 copii. Misiunea de căutare este în desfăşurare | adevarul.ro
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Un feribot cu cu 133 de persoane la bord s-a răsturnat în Guyana. 67 dintre ele au fost salvate, inclusiv 15 copii. Misiunea de căutare este în desfăşurare

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Un feribot cu 133 de persoane la bord s-a răsturnat în Guyana în noaptea de sâmbătă spre duminică. Autoritățile au salvat până acum 67 de oameni, inclusiv 15 copii, și continuă operațiunea pentru găsirea celorlalți pasageri.

Feribotul avea la bord 133 de persoane. FOTO: Facebook/595Mouthpiece
Feribotul avea la bord 133 de persoane. FOTO: Facebook/595Mouthpiece

Feribotul MV Barima, la bordul căruia se aflau 116 pasageri și membri ai echipajului, în total 133 de persoane s-a răsturnat în noaptea de sâmbătă spre duminică în Guyana. Autoritățile au anunțat că până în prezent au fost salvate 67 de persoane, printre acestea aflându-se și 15 copii, şi că misiunea de căutare a supravieţuitorilor continuă.

Nava plecase din capitala Georgetown și se îndrepta spre Port Kaituma, în nord-vestul țării. După aproximativ opt ore de navigație, feribotul a transmis un semnal SOS, la ora locală 23:01 (03:01 GMT), în apropierea gurii râului Pomeroon, şi imediat a fost declanşată o operațiune de căutare și salvare, potrivit AP News.

Premierul Guyanei, Mark Phillips, care coordonează răspunsul guvernului după accident, a confirmat că echipele de intervenție au reușit să recupereze 67 de persoane. Oficialul a precizat că printre supraviețuitori se află 15 copii.

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Imaginea 1/3: feribot răsturnat Guyana 04 foto 595Mouthpiece jpg
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feribot răsturnat Guyana 02 foto 595Mouthpiece jpg
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Operațiunea de salvare implică atât ambarcațiuni ale statului, cât și nave private. Ministrul Lucrărilor Publice, Juan Edghill, a anunțat, la rândul său, pe Facebook că autoritățile au început căutările după primirea apelului de urgență.

Premierul spune că autorităţile au reacţionat rapid. FOTO: Facebook/Mark Phillips
Premierul spune că autorităţile au reacţionat rapid. FOTO: Facebook/Mark Phillips

El a precizat că feribotul era echipat cu 250 de veste de salvare, două plute de salvare rigide și șase plute de salvare gonflabile.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat dacă există morţi și nici cauza care a dus la răsturnarea navei. Echipele de intervenție continuă căutările, iar oficialii din Guyana spun că se așteaptă ca și alte persoane aflate la bord să fie găsite în viaţă și salvate.

Premierul Mark Phillips a transmis că prioritatea rămâne recuperarea tuturor pasagerilor și membrilor echipajului şi că, în acest scop, guvernul a pregătit centre speciale pentru primirea supraviețuitorilor și pentru sprijinirea familiilor care așteaptă informații despre cei dragi. Astfel, cei salvați primesc îngrijiri la Spitalul Oscar Joseph, înainte de a fi transferați la Spitalul Regional Lima.

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