 Un bucureștean a venit să „curețe” Piața Victoriei după protestul ciobanilor. A plecat cu saci plini de PET-uri | adevarul.ro
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Un bucureștean a venit să „curețe” Piața Victoriei după protestul ciobanilor. A plecat cu saci plini de PET-uri

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În timp ce în Piața Victoriei protestul ciobanilor a degenerat în confruntări cu jandarmii, un bucureștean a găsit o altă întrebuințare pentru deșeurile lăsate în urmă. Bărbatul a strâns sticlele și dozele abandonate în piață, inclusiv unele dintre recipientele aruncate în direcția forțelor de ordine, și a plecat cu mai mulți saci și plase pline pentru a le recicla.

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Foto: Captură Video / Mediafax

Imaginile surprinse de Mediafax după incidente arată o Piață a Victoriei acoperită cu resturi lăsate în urma manifestației. Printre obiectele abandonate se numără PET-uri, vuvuzele și chiar un pantof.

O parte dintre sticlele de plastic și dozele de băuturi au ajuns pe asfalt după ce au fost aruncate către jandarmii aflați în dispozitiv. Forțele de ordine au intervenit după ce mai mulți protestatari au devenit agresivi, unii folosind bețe sau aruncând diverse obiecte.

În timpul incidentelor, parbrizul unei autospeciale a Jandarmeriei a fost distrus.

Confruntările din Piața Victoriei au dus și la intervenția forțelor de ordine împotriva unor protestatari.

Doi dintre participanți au fost reținuți, iar alte trei persoane au fost sancționate contravențional. Valoarea totală a amenzilor aplicate acestora a fost de 11.000 de lei.

Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au fost expuse la gazele lacrimogene folosite în timpul intervenției. O femeie și un bărbat au fost transportați la spital.

Protestul a început marți dimineață, când crescători de oi din mai multe zone ale țării s-au adunat în Piața Victoriei. Printre nemulțumirile acestora se numără restricțiile privind exportul de animale vii, prelungite până la sfârșitul anului pe fondul focarelor de Pesta Rumegătoarelor Mici și de Variolă Ovină și Caprină.

În mijlocul haosului creat de protest, bărbatul care a strâns recipientele abandonate a plecat din piață cu sacii și plasele încărcate cu materiale reciclabile.

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