Furt de 975.000 de euro, comis de patru români pe o autostradă din Franța. Cum au deturnat un transport de cosmetice

O operațiune coordonată între autoritățile române și franceze a vizat destructurarea unei grupări de criminalitate organizată formate din patru cetățeni români, suspectați că ar fi deturnat, în Franța, un transport de produse cosmetice în valoare de aproximativ 975.000 de euro. Perchezițiile au avut loc în județele Cluj și Maramureș, în baza unui Ordin European de Anchetă emis de autoritățile din Franța.

Acțiunea a fost desfășurată pe 28 aprilie 2026 de polițiști ai Direcției Investigații Criminale din IGPR și procurorii DIICOT – Structura Centrală, care au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară în județele Cluj și Maramureș, potrivit unui comunicat al Poliției Române.

Cum acționa gruparea

Ancheta Tribunalului Judiciar din Rodez a stabilit că cei patru români ar fi format o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor importante sume de bani din deturnarea unor transporturi de mărfuri și însușirea în mod fraudulos a bunurilor aflate în acestea.

„Astfel, în seara de 26 septembrie 2024, conducătorul unui autotren, al unei societăți înmatriculate în România, ce ar fi transportat produse cosmetice ale unei cunoscute firme franceze de profil, ar fi parcat într-o stație de repaus situată pe Autostrada A75 (Franța), în cursul zilei următoare constatând dispariția unei părți importante din încărcătură”, se arată în comunicat.

Ulterior, marfa sustrasă, în valoare de aproximativ 975.000 de euro, ar fi fost identificată pe teritoriul Italiei, în timp ce ar fi fost transbordată, de doi dintre membrii grupului infracțional organizat, între două mijloace de transport, aparținând aceleiași firme din România.

Față de cei doi, magistrații francezi au dispus măsura arestului la domiciliu.

Percheziții și mandate europene de arestare

În urma perchezițiilor din România, anchetatorii au ridicat dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă.

„Au fost puse în aplicare mandate europene de arestare emise pe numele altor doi membri ai grupării de criminalitate organizată, față de unul dintre aceștia, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Cluj dispunând arestarea preventivă. Cu privire la cel de al doilea membru, solicitarea a fost respinsă, acesta fiind cercetat, într-o altă cauză penală, pe teritoriul României”, se mai arată în comunicat.

Operațiune cu participare internațională

La activități au participat polițiști din Cluj și Maramureș, un judecător de instrucție francez, trei reprezentanți ai Jandarmeriei Franceze și doi ofițeri de legătură ai Ambasadei Franței la București.