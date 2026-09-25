Provocarea zilei pe „Adevărul”. Știi să rezolvi integrama „Cu mașina”?

Cititorii „Adevărul” au la dispoziție, pe telefon și pe computer, una dintre rubricile cunoscute ale ediției tipărite: „Jocurile zilei”. AICI puteți găsi zilnic provocări care vă testează atenția, cunoștințele generale și spiritul de observație, dar vă mențin creierul în formă.

Integrama zilei Foto: Adevărul

Rezolvă AICI integrama zilei!

Noua secțiune poate fi accesată gratuit, direct din browser, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să descarce programe sau să instaleze aplicații pe telefon, tabletă ori computer.

Printre jocurile disponibile se numără Sudoku, integrame și quiz-uri de cultură generală, disponibile pe mai multe niveluri de dificultate: ușor, mediu și dificil. Secțiunea include acum și jocul „Caută minele”. Astfel, cititorii își pot alege provocarea în funcție de timpul disponibil și de nivelul de dificultate preferat.

În ediția de astăzi, pasionații de integrame pot încerca tema „Cu mașina”, care are 78 de poziții de completat. Cei care preferă întrebările de cultură generală pot testa quiz-ul, alcătuit din 27 de întrebări.

Secțiunea le oferă cititorilor exerciții potrivite atât pentru o scurtă pauză în timpul programului de lucru, cât și pentru momentele de relaxare.

„Jocurile zilei” pot fi accesate zilnic, gratuit, direct din browser, indiferent dacă utilizatorii folosesc un telefon, o tabletă sau un computer. Nu este necesară descărcarea unei aplicații sau instalarea unui program.

Enjoy!