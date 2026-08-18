 Tribunalul București a respins cererea STB de intrare în insolvență. Ciprian Ciucu: „Neașteptat” | adevarul.ro
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Tribunalul București a respins cererea STB de intrare în insolvență. Ciprian Ciucu: „Neașteptat”

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Tribunalul București a respins marți, 18 august, cererea de deschidere a procedurii insolvenței depusă de Societatea de Transport București (STB). Instanța a motivat decizia prin faptul că societatea nu ar fi depus toate documentele prevăzute de lege. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de șapte zile de la comunicare.

Autobuye STB
Tribunalul București a respins cererea STB de intrare în insolvență. Foto PMB

Decizia a fost luată la termenul de marți, iar cererile de deschidere a procedurii insolvenței formulate de creditori în același dosar au fost disjunse și urmează să fie analizate într-un alt dosar.

Instanța: lipsesc documente din dosarul depus de STB

Potrivit soluției pe scurt publicate de Tribunalul București, instanța „respinge cererea de deschidere a procedurii insolvenței formulată de debitorul SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.”, motivul fiind „nedepunerea tuturor documentelor prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014”.

Tribunalul a dispus, de asemenea, disjungerea cererilor de deschidere a procedurii insolvenței formulate de creditori și înaintarea acestora la dosarul nr. 30071/3/2026.

Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de șapte zile de la comunicare. Cererea de apel trebuie depusă la Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă.

Ciprian Ciucu: „Neașteptat”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a reacționat după decizia instanței, pe care a descris-o drept „neașteptată”.

„Tribunalul a respins cererea de intrare în insolvență depusă de către STB. Motivația? Lipsă de documente”, a scris acesta pe Facebook.

Ciucu susține că a discutat cu managementul STB, iar reprezentanții companiei i-ar fi transmis că documentele au fost verificate în repetate rânduri și că dosarul depus în instanță a fost complet.

Am vorbit cu managementul STB și se jură că le-au verificat de șapte ori și că s-au depus toate, că cererea a fost completă. Voi verifica. Au fost cinci dosare opisate, în sală nimeni nu a invocat nicio lipsă”, a transmis primarul.

Ciucu a mai spus că speră ca STB să conteste decizia instanței.

Primarul susține că insolvența este necesară pentru redresarea STB

În aceeași postare, Ciprian Ciucu a susținut că decizia STB de a cere intrarea în insolvență a fost una corectă și necesară pentru companie.

STB a făcut ceea ce era corect, a cerut insolvența în instanță”, a afirmat primarul.

Potrivit acestuia, transportul public de suprafață reprezintă anual 34% din bugetul Primăriei Municipiului București.

Ciucu a afirmat, de asemenea, că, dacă la costurile de operare sunt adăugate datoriile și penalitățile, valoarea cumulată ajunge la nivelul întregului buget al Primăriei Capitalei.

„Pentru a fi livrat populației, prima condiție a oricărui serviciu public este să fie suportabil din punct de vedere bugetar. Iar transportul public devenea din ce în ce mai greu suportabil bugetar”, a mai transmis primarul.

Ciucu: Planul de restructurare nu ar trebui să afecteze transportul public și salariile

Primarul Capitalei susține că procedura insolvenței ar permite elaborarea unui plan de restructurare și redresare a companiei.

În viziunea sa, acest proces ar trebui să ducă la limitarea acumulării de penalități și, implicit, a creșterii datoriilor STB.

Este decizia corectă pentru că nu vom acumula penalități, implicit datorii și mai mari. Este decizia corectă pentru că va urma un plan de restructurare și de redresare a companiei care nu va afecta nici continuitatea serviciului de transport, nici salariile șoferilor, vatmanilor și muncitorilor”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Deocamdată, însă, cererea de deschidere a procedurii insolvenței formulată de STB a fost respinsă de Tribunalul București, iar compania are la dispoziție termenul legal pentru a contesta decizia.

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