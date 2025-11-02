Foto Salvamontiștii caută doi ucraineni, rămași blocați în Munții Maramureșului. Unul din ei nu se poate deplasa din cauza unui traumatism

Salvamontiştii şi poliţiştii din frontieră din Maramureş intervin, duminică seară, pentru recuperarea a doi tineri cetăţeni ucraineni, blocați în șaua Strunga, Munții Maramureșului.

Tinerii, cu vârste de 24 și respectiv 25 de ani, se aflau într-o zonă greu accesibilă, precizează Salvamont Maramureș într-un comunicat.

„Operațiune de căutare-salvare a doi cetățeni ucraineni, blocați în șaua Strunga, Munții Maramureșului, care au dat alarma la 112. Salvamont Maramureș, structură profesionistă de salvare montană a Consiliului Județean Maramureș, intervine în zona menționată pentru evacuarea în siguranță a celor doi ucraineni, care au vârstele de 24 și respectiv 25 de ani.

Unul dintre ei a suferit un traumatism al membrului inferior și se află în imposibilitatea de a se deplasa singur”, transmite sursa citată.

Zona în care se desfășoară operațiunea de salvare este greu accesibilă, fiind aceeași în care, în urmă cu un an, salvatorii montani ai Salvamont Maramureș au evacuat pe o porțiune de 400 de metri, timp de 7 ore și jumătate, un cetățean ucrainean care avea o pisică la piept.

În septembrie, trei tineri ucraineni care au traversat ilegal granița în România au fost salvați de echipele Salvamont Maramureș și preluați de autorități, după ce nu au respectat indicațiile salvatorilor și s-au rătăcit pe versantul Budescu, la aproximativ 1.700 de metri altitudine.

Tinerii au fost recuperaţi în urma căutărilor extinse, salvatorii abordând trei căi de comunicaţie viabile pe care aceştia le-ar fi putut folosi.

„Cei trei aveau doar două variante de coborâre şi au fost găsiţi de echipajele de salvare. Au fost evaluaţi din punct de vedere medical şi, fiindcă nu prezentau probleme serioase (...), au fost coborâţi la baza muntelui şi preluaţi de autorităţile competente în vederea îndeplinirii procedurilor impuse în astfel de cazuri.

E important ca cei care solicita ajutorul echipelor de salvare să urmeze întocmai instrucţiunile transmise, în caz contrar putând să îşi pună viaţa în pericol" a precizat Dan Benga, directorul Serviciului Public Judeţean (SPJ) Salvamont Maramureş.