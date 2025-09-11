search
Misiune de salvare a doi tineri ucraineni care au cerut ajutor după ce au trecut în România, prin Munţii Maramureşului

Doi ucraineni care au trecut graniţa în România prin Munţii Maramureşului au solicitat ajutor la 112, joi seara, după ce și-au dat seama că s-au rătăcit la 1.700 de metri altitudine.

Mulți ucraineni care fug de război trec granița prin munți. FOTO: Captură video / Facebook
Mulți ucraineni care fug de război trec granița prin munți. FOTO: Captură video / Facebook

„Acțiune de cautare - salvare complexă a Salvamont Maramureș, structură profesionistă de salvare montană a Consiliului Județean Maramureș, în zona Vârfului Poloninca. Echipa noastră, împreună cu Poliția de Frontieră Valea Vișeului - structură din cadrul ITPF Sighetu Marmației, intervin pentru a recupera doi cetățeni ucraineni de 23 de ani, aflați în dificultate după zile întregi în munți. Aceștia au alertat 112, fiind uzi, fără provizii si in imposibilitatea de a se mai orienta”, a transmis Salvamont Maramureș, joi seara, pe Facebook.

Localizarea celor doi tineri ucraineni a fost posibilă datorită STS

„locatia lor ne este cunoscuta in acest moment, fapt care usureaza misiunea echipelor de salvare.Vă ținem la curent cu desfășurarea operațiunii”, a precizat Salvamont Maramureș.  

În luna iulie a acestui an, trei ucraineni care au trecut ilegal granița prin Munții Maramureșului au fost recuperați de salvamontiști români, după o operațiune complexă. Unul dintre ei a fost găsit în stare critică, după opt zile în care a supravieţuit cu un baton proteic și apă de izvor.  

În martie, doi cetățeni ucraineni care fugeau din calea războiului au fost recuperați din Munții Maramureșului, după ce au rămas izolați în mijlocul unei furtuni violente și a unui vânt puternic.

