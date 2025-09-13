search
Sâmbătă, 13 Septembrie 2025
Operațiune de salvare în Maramureș: Trei tineri ucraineni au fost salvați de pe munte după ce au trecut granița în România

Publicat:

Trei tineri ucraineni care au traversat ilegal granița în România au fost salvați de echipele Salvamont Maramureș și preluați de autorități, după ce nu au respectat indicațiile salvatorilor și s-au rătăcit pe versantul Budescu, la aproximativ 1.700 de metri altitudine. 

Cei trei au fost salvați de Salvamont și Poliția de Frontieră / Sursa foto: Profimedia
Cei trei au fost salvați de Salvamont și Poliția de Frontieră / Sursa foto: Profimedia

Tinerii au sunat pentru ajutor, însă aceştia n-au respectat solicitarea Salvamont de a rămâne pe loc până la ajungerea echipelor de salvare, îngreunând căutările

Trei tineri ucraineni care au trecut graniţa în România şi au solicitat ajutorul autorităţilor au fost recuperaţi de pe munte, sâmbătă seara, iar starea lor de sănătate este bună, a informat, directorul Serviciului Public Judeţean (SPJ) Salvamont Maramureş, Dan Benga, potrivit Agerpres.

Tinerii cu vârste cuprinse între între 22, 23 şi 24 de ani au fost localizaţi cu ajutorul STS în vecinătatea versantului Budescu la aproape 1.700 metri altitudine, însă, aceştia n-au respectat solicitarea Salvamont de a rămâne pe loc până la ajungerea echipelor de salvare, îngreunând căutările, potrivit sursei citate. 

"Salvatorii montani împreună cu poliţiştii de frontiera au ajuns la locaţia celor trei ucraineni care însă nu au respectat indicaţiile de a rămâne pe loc şi au plecat din zona în care au fost localizaţi" a spus Dan Benga. 

Tinerii au fost recuperați și acum se află în siguranță fiind preluați de Poliția de Frontieră 

Potrivit acestuia, tinerii au fost recuperaţi în urma căutărilor extinse, salvatorii abordând trei căi de comunicaţie viabile pe care aceştia le-ar fi putut folosi. 

  "Cei trei aveau doar două variante de coborâre şi au fost găsiţi de echipajele de salvare. Au fost evaluaţi din punct de vedere medical şi, fiindcă nu prezentau probleme serioase (...), au fost coborâţi la baza muntelui şi preluaţi de autorităţile competente în vederea îndeplinirii procedurilor impuse în astfel de cazuri. E important ca cei care solicita ajutorul echipelor de salvare să urmeze întocmai instrucţiunile transmise, în caz contrar putând să îşi pună viaţa în pericol" a adăugat Dan Benga. 

Operaţiunea de salvare a fost sprijinită de poliţiştii Sectorului de Frontieră din comuna Poienile de sub Munte, localitate de graniţă cu Ucraina. 

Ucrainenii care trec frecvent graniţa alpină în România o fac pentru a nu fi încorporaţi şi trimişi pe front. Accesul în zona graniţei româno-ucrainene este sever controlată de poliţiştii de frontieră ucraineni pentru a opri plecarea din ţară a cetăţenilor care ar putea fi încorporaţi. 

Peste 26.000 de ucraineni au intrat ilegal în România de la începutul anului. Câțiva au fost „călăuze” prin Munții Maramureșului 

Peste 26.000 de cetățeni au intrat ilegal în România dinspre Ucraina de la declanșarea războiului, în 2022, cei mai mulți prin zona montană a Maramureşului, a anunţat șeful Inspectoratului Teritorial al Poliţei de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmaţiei, chestor Florin Coman. 

Printre aceștia s-au numărat și cetățeni ucraineni care, după ce au beneficiat de protecție temporară în România, s-au întors în țara natală pentru a deveni călăuze pentru alți conaționali. 

