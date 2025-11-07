search
Vineri, 7 Noiembrie 2025
Adevărul
Alegeri Primăria București 2025

Traian Băsescu afirmă că Daniel Băluță va fi sabotat din interiorul partidului la alegerile pentru Primăria Capitalei. „Tradiția PSD spune că ei își omoară singuri candidații”

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:

Traian Băsescu lansează un atac dur la adresa fostului premier Adrian Năstase, pe care îl consideră responsabil pentru slăbirea administrației Capitalei, și afirmă că Daniel Băluță „nu va câștiga Primăria Capitalei”, fiind sabotat chiar din interiorul propriului partid, PSD.

Traian Băsescu a lansat acuzaţii grave la adresa conducerii PSD. FOTO: arhivă
Traian Băsescu a lansat acuzaţii grave la adresa conducerii PSD. FOTO: arhivă

Într-o intervenție la B1 TV, vineri seară, în contextul apropiatelor alegeri pentru Primăria Capitalei, Traian Băsescu a criticat dur nu doar actuala, ci şi fostele conduceri ale PSD. Concret, fostul președinte al României l-a acuzat public pe fostul premier Adrian Năstase că a „distrus Bucureștiul” prin decizia de a fragmenta bugetul Capitalei între sectoare, deoarece, în opinia sa, măsură a privat Primăria Generală de resursele necesare pentru investiții majore și a creat o administrație locală dezechilibrată și lipsită de eficiență.

„Năstase, în egoismul lui feroce, a distrus bugetul Capitalei, l-a spart în șapte. La Primărie abia mai sunt bani să plătească subvenția, iar la sectoare plantăm panseluțe, se fac spectacole. Bucureștenii ar trebui să se revolte și împotriva partidelor, dar mai ales împotriva acestui pușcăriaș, Adrian Năstase, care a distrus bugetul Bucureștiului și acum vine și dă lecții”, a declarat fostul președinte.

El a subliniat că, din cauza acestei împărțiri bugetare, Primăria Generală și-a pierdut capacitatea de a gestiona proiecte strategice, în special în domeniile infrastructurii și transportului, ceea ce explică actualele blocaje, nivelul ridicat de poluare și lipsa unei viziuni unitare pentru dezvoltarea Capitalei.

„Tradiția PSD spune că ei își omoară singuri candidații”

În ceea ce privește alegerile pentru Primăria Municipiului București, fostul șef al statului este de părere că actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), „nu va câștiga”, afirmând că acesta va fi sabotat din interior.

„Dacă luăm tradiția PSD, nu va câștiga Băluță. Grindeanu nu are niciun interes să aibă al doilea om ca număr de voturi în propriul lui partid, mai ales unul care ar putea deveni oricând un potențial înlocuitor, fiind primar general al Capitalei. Tradiția PSD spune că ei își omoară singuri candidații”, a explicat Traian Băsescu, el însuşi ajuns preşedinte din fotoliul de primar al Capitalei.

De asemenea, el a rememorat și momente din campaniile sale prezidențiale, afirmând că a primit materiale compromițătoare despre lideri PSD chiar din interiorul partidului.

„Nu o să uit că în cele două campanii ale mele la președinția României am primit dosare și filmări despre Năstase și Geoană de la PSD. Că nu le-am folosit e altceva, dar știe staff-ul meu. Băluță ar trebui să fie pregătit să nu câștige”, a spus fostul preşedinte.

În analiza sa asupra competiției actuale pentru Primăria Capitalei, fostul președinte a remarcat totuși că lupta electorală este „mai consistentă” decât în alte rânduri, având candidați cu experiență reală în administrație.

„Este o competiție puternică. Sunt trei candidați care au experiență în administrație: Ciucu are experiență de la Sectorul 6, Băluță de la 4, iar Drulă a fost ministrul Transporturilor. Nu mai sunt ziariști sau figuri de televiziune care vin să se facă primar într-un oraș de dimensiune și cu problemele pe care le are Bucureștiul”, a comentat el.

În final, Traian Băsescu i-a avertizat pe bucureşteni că, indiferent de rezultatul acestor alegeri, nu ar trebui să aibă așteptări „nerealiste” de la viitorul primar general, atâta timp cât structura administrativă a Capitalei rămâne „fracturată și ineficientă”.

Politică

