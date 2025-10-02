Baza militară americană de la Deveselu, afectată de criza bugetară din SUA. Militarii continuă activitatea fără plată

Baza americană de la Deveselu, unde este amplasat sistemul de apărare antirachetă Aegis Ashore, a anunţat joi, 2 octombrie, că a rămas fără finanţare din cauza blocajului bugetar din Statele Unite. Cu toate acestea, personalul militar îşi va continua activitatea în mod normal.

„Cele mai recente alocări bugetare pentru Departamentul de Război au expirat pe 30 septembrie 2025, la ora 23:59 EDT. Personalul militar îşi va îndeplini în continuare atribuţiile în mod normal, fără plată, până când o soluţionare sau alocări bugetare vor fi aprobate de Congres şi promulgate prin lege”, se arată într-o postare pe pagina oficială de Facebook a bazei.

Baza de la Deveselu este prima unitate din Europa unde a fost amplasat sistemul antirachetă Aegis Ashore, o versiune terestră a tehnologiei radar utilizate de Marina SUA din 2004.

Instalaţia din România este dotată cu 24 de interceptoare Standard Missile 3 (SM-3) şi face parte din arhitectura NATO de apărare împotriva rachetelor balistice.