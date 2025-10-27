search
Luni, 27 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Bolojan, despre vila de protocol în care a fost acuzat că a stat ilegal: „Nu huzuresc, nu am intrat pe geam, doar dorm”

0
0
Publicat:

 Premierul Ilie Bolojan a adus clarificări în legătură cu vila de protocol în care a fost acuzat că a stat ilegal și a explicat când a aflat că acolo a locuit și fostul președinte Traian Băsescu.

Ilie Bolojan FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Ilie Bolojan FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

„Nu am stat ilegal, trebuie să explicăm oamenilor care e situaţia”, a spus șeful Executivului, duminică seara, la Digi 24.

 Premierul a argumentat:

„Când eşti în această funcţie, ai dreptul la o locuinţă pe care ţi-o pune statul la dispoziție. Nu ca să huzureşti acolo, eu doar dorm. Dacă e o simplă garsonieră dorm în ea pentru că de dimineaţa până seara, şi colegii sunt martori, eu sunt în Guvern, asta este viaţa mea. Mi s-a spus că, din considerente de securitate, stăteam într-o locaţie la parter şi geamul era în spaţiu public şi atunci au spus că trebuie să mă mute într-o casă care este disponibilă. Am fost mutat acolo”.

„N-am intrat pe geam în această casă, a fost o chestiune publică”

Șeful Guvernului a explicat că nu a știut că respectiva vilă de protocol aparținuse fostului președinte și că abia ulterior a aflat că acolo locuise Traian Băsescu,

Între timp am aflat că în acea casă locuise preşedintele Băsescu, care îşi recâştigase drepturile de preşedinte. Am crezut că poate doreşte să se mute acolo şi eu mă mutam în altă parte. Dânsul a optat pentru o altă locaţie şi atunci am rămas acolo şi practic acum s-a închis acest lucru. Premierul României are dreptul la o locuinţă, nu am cheltuit niciun ban care nu era cheltuit, n-am intrat pe geam în această casă, a fost o chestiune publică, a fost totul în bună regulă”, a afirmat Ilie Bolojan. 

Amintim că judecătorii au reluat, pe 9 octombrie, procesul în care Traian Băsescu cere să recupereze vila de protocol și beneficiile pierdute după ce, în 2022, a fost declarat colaborator al fostei Securități.

Atunci, fostul președinte a dat în judecată RA-APPS, pentru a-și recupera beneficiile, cerând dreptul de a folosi gratuit, pe toată durata vieții, a unei locuințe de protocol.

La începutul lunii iulie a acestui an, CCR a decis, cu unanimitate de voturi, că modificările aduse Legii 406/2001 sunt neconstituționale, iar Traian Băsescu își recâștigă drepturile pe care le-a avut în calitate de șef al statului român.  

În august, Guvernul a aprobat o hotărâre prin care îi alocă un apartament, într-un bloc, fostului președinte Traian Băsescu.

„A fost adoptată hotărârea de guvern prin care îi se atribuie o reşedinţă preşedintelui Traian Băsescu. La solicitarea domniei sale, nu a fost vorba de o vilă, ci de un apartament, într-un bloc de locuinţe. De asemenea, tot la solicitarea domniei sale, hotărârea de guvern are regim clasificat”, explica, recent, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Potrivit acesteia, secretizarea s-a făcut ca urmare a solicitării fostului preşedinte al României.

„Este un apartament într-un bloc. Mai mult decât atât, fiind vorba de o hotărâre de guvern cu regim clasificat, în mod evident nu pot să vă spun ceva”, a menționat Dogioiu.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii
digi24.ro
image
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”
stirileprotv.ro
image
Centru spa de LUX la Palatul lui Ceaușescu. Un milion de piese de mozaic s-au folosit pentru spațiul în care se află piscina interioară din Primăverii
gandul.ro
image
Katy Perry şi Justin Trudeau confirmă relaţia! Prima apariţie oficială la Paris, moment de afecțiune în public
mediafax.ro
image
Când s-a produs singurul blackout din istoria României. „Pagubele au fost duble faţă de cele provocate de cutremurul din 1977”
fanatik.ro
image
Primul ordin dat de Vladimir Putin după ce a testat „Burevestnik”, racheta cu „rază de acțiune nelimitată”
libertatea.ro
image
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
Au apărut imaginile! Gigi Becali s-a întors către camerele de filmat și a făcut un singur gest, la sfințirea Catedralei
digisport.ro
image
"Spitale nu catedrale!", cea mai nefericită lozincă inventată vreodată
stiripesurse.ro
image
Cele cinci orașe care trăiesc cu un pas înaintea lumii: Aici putem vedea cum va arăta viitorul
antena3.ro
image
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
observatornews.ro
image
GESTUL lui Nicușor Dan în fața mulțimii, când a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului. A fost singurul care a făcut asta!
cancan.ro
image
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
prosport.ro
image
De ce pun oamenii castane în dulap toamna: trucul simplu care te scapă de o problemă veche din casă
playtech.ro
image
”Cea mai fierbinte nevastă de fotbalist” povestește prin ce e nevoită să treacă aproape zilnic. Soția lui Gabi Enache recunoaște că s-a obișnuit deja cu astfel de situații
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali i-a lăsat pe toți ”mască” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”M-a bufnit plânsul”. Gestul neașteptat
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
kanald.ro
image
Noua lege pentru creditele de consum: Fără executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori, și interzicerea...
playtech.ro
image
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!
romaniatv.net
image
A apărut noul calendar ortodox 2026. Pe ce dată pică Floriile, Paștele și Rusaliile anul următor
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru bogați și personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
click.ro
image
Artistul internațional care nu și-a mai văzut de trei ani copilul diagnosticat cu autism, născut din relația cu o româncă. Dezvăluiri uluitoare despre ultima lor întâlnire! „Copilul striga la ușă disperat: Tati, tati!”
click.ro
image
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
click.ro
Regina Letizia Felipe Leonor și Sofia profimedia 1047996945 jpg
Mama măsura XS, fiicele cu siluete... lumești. Regina Letizia, superbă, dar îngrijorător de slabă la Premiile Prințesa de Asturia
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele

OK! Magazine

image
Noua practică surprinzătoare de întreținere a lui Kate Middleton. Cum își găsește liniștea Prințesa de Wales

Click! Pentru femei

image
Cele 3 semne zodiacale chinezești care atrag abundența în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?