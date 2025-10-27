Bolojan, despre vila de protocol în care a fost acuzat că a stat ilegal: „Nu huzuresc, nu am intrat pe geam, doar dorm”

Premierul Ilie Bolojan a adus clarificări în legătură cu vila de protocol în care a fost acuzat că a stat ilegal și a explicat când a aflat că acolo a locuit și fostul președinte Traian Băsescu.

„Nu am stat ilegal, trebuie să explicăm oamenilor care e situaţia”, a spus șeful Executivului, duminică seara, la Digi 24.

Premierul a argumentat:

„Când eşti în această funcţie, ai dreptul la o locuinţă pe care ţi-o pune statul la dispoziție. Nu ca să huzureşti acolo, eu doar dorm. Dacă e o simplă garsonieră dorm în ea pentru că de dimineaţa până seara, şi colegii sunt martori, eu sunt în Guvern, asta este viaţa mea. Mi s-a spus că, din considerente de securitate, stăteam într-o locaţie la parter şi geamul era în spaţiu public şi atunci au spus că trebuie să mă mute într-o casă care este disponibilă. Am fost mutat acolo”.

„N-am intrat pe geam în această casă, a fost o chestiune publică”

Șeful Guvernului a explicat că nu a știut că respectiva vilă de protocol aparținuse fostului președinte și că abia ulterior a aflat că acolo locuise Traian Băsescu,

„Între timp am aflat că în acea casă locuise preşedintele Băsescu, care îşi recâştigase drepturile de preşedinte. Am crezut că poate doreşte să se mute acolo şi eu mă mutam în altă parte. Dânsul a optat pentru o altă locaţie şi atunci am rămas acolo şi practic acum s-a închis acest lucru. Premierul României are dreptul la o locuinţă, nu am cheltuit niciun ban care nu era cheltuit, n-am intrat pe geam în această casă, a fost o chestiune publică, a fost totul în bună regulă”, a afirmat Ilie Bolojan.

Amintim că judecătorii au reluat, pe 9 octombrie, procesul în care Traian Băsescu cere să recupereze vila de protocol și beneficiile pierdute după ce, în 2022, a fost declarat colaborator al fostei Securități.

Atunci, fostul președinte a dat în judecată RA-APPS, pentru a-și recupera beneficiile, cerând dreptul de a folosi gratuit, pe toată durata vieții, a unei locuințe de protocol.

La începutul lunii iulie a acestui an, CCR a decis, cu unanimitate de voturi, că modificările aduse Legii 406/2001 sunt neconstituționale, iar Traian Băsescu își recâștigă drepturile pe care le-a avut în calitate de șef al statului român.

În august, Guvernul a aprobat o hotărâre prin care îi alocă un apartament, într-un bloc, fostului președinte Traian Băsescu.

„A fost adoptată hotărârea de guvern prin care îi se atribuie o reşedinţă preşedintelui Traian Băsescu. La solicitarea domniei sale, nu a fost vorba de o vilă, ci de un apartament, într-un bloc de locuinţe. De asemenea, tot la solicitarea domniei sale, hotărârea de guvern are regim clasificat”, explica, recent, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Potrivit acesteia, secretizarea s-a făcut ca urmare a solicitării fostului preşedinte al României.

„Este un apartament într-un bloc. Mai mult decât atât, fiind vorba de o hotărâre de guvern cu regim clasificat, în mod evident nu pot să vă spun ceva”, a menționat Dogioiu.