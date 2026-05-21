Un elev de 15 ani din Bacău a murit la școală în timpul unei pauze. Ce spun autoritățile

Un minor de 15 ani, din comuna Buhoci, județul Bacău, a murit joi, 21 mai, la școală, în timpul unei pauze între ore. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

„Polițiștii și echipajul de ambulanță au ajuns la fața locului și au început manevrele de resuscitare. Din păcate, minorul de 15 ani a decedat”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, Cătălina Crețu.

Potrivit unor surse din cadrul anchetei, victima se afla împreună cu doi colegi, într-o pauză între orele de curs, iar la un moment dat i s-a făcut rău și a căzut.

Polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Anul trecut, un elev din Maramureș, în vârstă de 13 ani, a făcut infarct la finalul orelor de curs. Medicii au declarat decesul.

Trupul neînsuflețit al copilului a fost transportat la morga Spitalului Județean de Urgență din municipiul Baia Mare, în vederea efectuării necropsiei, iar polițiștii continuă cercetările pentru lămurirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

„Până în prezent nu există suspiciuni cu privire la decesul băiatului", a mai menționat reprezentanta IPJ Maramureș.