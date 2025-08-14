Bebeluș român de 10 luni, mort în vacanță: „L-am luat în brațe și era inconștient”. Părinții, blocați de birocrație

O vacanță în Turcia s-a transformat într-un coșmar pentru o familie de români stabiliți în Italia. Arian, copilul lor de doar zece luni, a murit brusc în camera de hotel din Antalya.

Roxana și Bogdan Roman trăiesc de peste 20 de ani în Italia. Ea lucrează la Ceggia, iar el în construcții. Cei doi părinți au doi copii: Iannis, în vârstă de șase ani, pasionat de fotbal, și Arian, născut în urmă cu zece luni. La începutul lunii august, au plecat în concediu împreună cu prieteni la hotelul Royal Seginus din Antalya, o destinație turistică de top.

Primele zile au decurs fără probleme, însă marți dimineață, viața lor s-a schimbat radical. „Era ora 5 când l-am auzit plângând. Avea o ușoară durere de burtică, dar i-a trecut repede. Ne-am întors la culcare. Când ne-am trezit din nou, avea pete pe corp și pielea violet. L-am luat în brațe și era inconștient”, povestește mama, potrivit Știri Diaspora.

Minute de așteptare și intervenție întârziată

Roxana a alergat la recepție cerând ajutor medical. Medicul hotelului a ajuns abia după câteva minute, iar ambulanța a venit și mai târziu. Turiști din Ucraina și Germania au încercat să-l resusciteze până la sosirea echipajului de urgență. Arian a fost transportat la spital, unde, după aproximativ 40 de minute, mama a aflat că fiul ei nu mai poate fi salvat.

După achitarea unor costuri de aproximativ 5.000 de euro către spital și agenția funerară locală și după formalitățile legale, părinții s-au lovit de o nouă problemă: procedura de repatriere. Consulatul italian din Smirna nu acceptă documentele transmise electronic, solicitând ca originalele să fie trimise prin poștă. „În 2025, nu pot înțelege această birocrație. Dacă actele nu ajung la timp, zborul va fi amânat, iar costurile vor crește”, spune mama.

Sprijin din partea comunității

Prietenii familiei, dar și membri ai comunității românești din Italia, au început o campanie de strângere de fonduri pentru a-i sprijini pe Roxana și Bogdan Roman să-și aducă acasă copilul și să facă față acestei tragedii.