Bărbat găsit mort într-un apartament din Vaslui. Vecinii s-au mobilizat pentru a-i organiza înmormântarea: „Sărac, abătut cum era, sărea tot timpul să ajute”

Un bărbat de 52 de ani a fost găsit fără viață miercuri după-amiază, 13 august, în apartamentul său din Vaslui. Descoperirea a fost făcută după ce o locatară, deranjată de mirosul puternic de pe scară, a sunat la 112, suspectând că vecinul său ar fi murit.

Polițiștii locali, ajunși primii la fața locului, au găsit trupul neînsuflețit al bărbatului, într-o cameră a apartamentului.

Ovidiu, cunoscut de vecini sub porecla „Tun”, trăia singur de câțiva ani într-un bloc din apropierea Pieței Vidin, din Vaslui, după moartea mamei sale. Se confrunta cu mari probleme financiare și își asigura traiul din ajutorul prietenilor și din reciclarea sticlelor.

Potrivit vecinilor, în urmă cu câteva zile, bărbatul ar fi căzut pe scări după ce consumase alcool. Deși părea să sufere, a rămas o vreme pe banca din fața blocului, apoi a urcat în apartament, unde nu a mai fost văzut.

„Sărac, abătut cum era, sărea tot timpul să ajute dacă putea. Avem aici un băiat în scaun cu rotile pe care tot timpul îl ajuta să ajungă la magazin. La fel, când aveam nevoie să mai cumpărăm câte ceva, îl trimiteam pe el și îi mai lăsam 5-10 lei. Chiar duminică m-am văzut cu el, era pe bancă, spunea că e foarte cald și că nu poate să stea în apartament. Căzuse pe scări, se vedea că suferea, dar nu ne-am dat seama că ar putea fi ceva grav. Într-un final, a urcat sus și de atunci nu a mai coborât”, a povestit un vecin, potrivit publicației vasluiene Vremea Nouă.

Nu este prima dată când locatarii s-au temut pentru viața lui „Tun”. În urmă cu două săptămâni, pompierii i-au spart ușa la solicitarea vecinilor, însă atunci fusese plecat la muncă în Vatra Dornei.

Cauza exactă a morții urmează să fie stabilită de medicii legiști, însă primele ipoteze indică fie un infarct, fie complicații provocate de căderea recentă.

Vecinii s-au mobilizat pentru a-i organiza înmormântarea, așa cum au procedat și în urmă cu cinci ani, când i-au condus pe ultimul drum mama.

„Dumnezeu să îl ierte că a fost un om bun, o pată de culoare în cartierul nostru”, spun locatarii blocului în care a trăit Ovidiu.