search
Joi, 14 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Bărbat găsit mort într-un apartament din Vaslui. Vecinii s-au mobilizat pentru a-i organiza înmormântarea: „Sărac, abătut cum era, sărea tot timpul să ajute”

0
0
Publicat:

Un bărbat de 52 de ani a fost găsit fără viață miercuri după-amiază, 13 august, în apartamentul său din Vaslui. Descoperirea a fost făcută după ce o locatară, deranjată de mirosul puternic de pe scară, a sunat la 112, suspectând că vecinul său ar fi murit. 

Vecinii s-au mobilizat pentru a-i organiza înmormântarea. FOTO: captură video Vremea Nouă
Vecinii s-au mobilizat pentru a-i organiza înmormântarea. FOTO: captură video Vremea Nouă

Polițiștii locali, ajunși primii la fața locului, au găsit trupul neînsuflețit al bărbatului, într-o cameră a apartamentului.

Ovidiu, cunoscut de vecini sub porecla „Tun”, trăia singur de câțiva ani într-un bloc din apropierea Pieței Vidin, din Vaslui, după moartea mamei sale. Se confrunta cu mari probleme financiare și își asigura traiul din ajutorul prietenilor și din reciclarea sticlelor.

Potrivit vecinilor, în urmă cu câteva zile, bărbatul ar fi căzut pe scări după ce consumase alcool. Deși părea să sufere, a rămas o vreme pe banca din fața blocului, apoi a urcat în apartament, unde nu a mai fost văzut.

„Sărac, abătut cum era, sărea tot timpul să ajute dacă putea. Avem aici un băiat în scaun cu rotile pe care tot timpul îl ajuta să ajungă la magazin. La fel, când aveam nevoie să mai cumpărăm câte ceva, îl trimiteam pe el și îi mai lăsam 5-10 lei. Chiar duminică m-am văzut cu el, era pe bancă, spunea că e foarte cald și că nu poate să stea în apartament. Căzuse pe scări, se vedea că suferea, dar nu ne-am dat seama că ar putea fi ceva grav. Într-un final, a urcat sus și de atunci nu a mai coborât”, a povestit un vecin, potrivit publicației vasluiene Vremea Nouă.

Nu este prima dată când locatarii s-au temut pentru viața lui „Tun”. În urmă cu două săptămâni, pompierii i-au spart ușa la solicitarea vecinilor, însă atunci fusese plecat la muncă în Vatra Dornei.

Cauza exactă a morții urmează să fie stabilită de medicii legiști, însă primele ipoteze indică fie un infarct, fie complicații provocate de căderea recentă.

Vecinii s-au mobilizat pentru a-i organiza înmormântarea, așa cum au procedat și în urmă cu cinci ani, când i-au condus pe ultimul drum mama.

„Dumnezeu să îl ierte că a fost un om bun, o pată de culoare în cartierul nostru”, spun locatarii blocului în care a trăit Ovidiu.

Vaslui

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertismentul lui Miruță: Nu mai sunt bani pentru salarii!
digi24.ro
image
Cele cinci condiții esențiale pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au transmis lui Trump pentru un acord de pace
stirileprotv.ro
image
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
gandul.ro
image
Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră privind reforma pensiilor magistraților
mediafax.ro
image
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
fanatik.ro
image
Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”
libertatea.ro
image
Putin vrea să-l intimideze pe Trump cu „Cernobîlul zburător”. Rușii, gata să testeze „Skyfall”, racheta cu propulsie nucleară
digi24.ro
image
Boala cruntă de care suferă Monica Seleș. Ce este miastenia gravis și care au fost primele simptome
gsp.ro
image
Marquinhos a mers la microfon și a avut un mesaj pentru Donnarumma, după ce PSG a luat Supercupa fără el
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește suspendarea de facto a PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Cea mai mare gară din lume, cât 170 de terenuri de fotbal, a fost deschisă în „orașul 8D” al Chinei: Cum arată terminalul spectaculos
antena3.ro
image
Cât va plăti un român care a acumulat o pensie privată de 100.000 de lei. Guda: "Numai din cauza acestor taxe"
observatornews.ro
image
Întâlnirea Donald Trump - Vladimir Putin din Alaska: 4 posibilități care vizează întreaga Europă
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a sosit. Ce se întâmplă în aceste momente e...
playtech.ro
image
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Direct! Luis Enrique a spus-o pe față, după ce PSG a revenit de la 0-2 cu Tottenham și a câștigat Supercupa
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
A treia victimă a criminalului din Teleorman a murit. Numai aparatele îl mai țineau în viață pe bărbat
kanald.ro
image
ULTIMA ORĂ plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate . Dispare plafonul de...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
romaniatv.net
image
Meteo 14 august. ANM anunță cum va fi vremea înainte de minivacanța de Sfânta Maria
mediaflux.ro
image
Boala cruntă de care suferă Monica Seleș. Ce este miastenia gravis și care au fost primele simptome
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Hoții de la Untold. Cine sunt infractorii de la festivalul de muzică și ce obiecte prețioase au furat
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Filmul plin de acțiune care a captivat publicul de pe Netflix din toate colțurile lumii. E în top și în România
click.ro
image
Sfatul astrelor pentru ultimele 2 săptămâni din august: Cum să închei vara în forță și de ce trebuie să ții cont ca să-ți fie bine, în funcție de zodia ta
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Angelina Jolie foto Profimedia jpg
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie