Vacanță cu sfârșit tragic: un copil român a murit dupa ce a fost găsit de părinți în mașina parcată la soare. Șocul termic i-a fost fatal

Un băiețel român de 4 ani a murit la un spital din Roma, după ce a fost găsit inconștient în mașina familiei, parcată sub soarele arzător din Sardinia. Copilul suferise un șoc termic și, în ciuda eforturilor medicilor, nu a mai putut fi salvat.

Băiatul a murit la spitalul Gemelli, după o primă internare la secţia de terapie intensivă a spitalului Santissima Annunziata din Sassari, relatează Agerpres.

Potrivit celor constatate de carabinieri, miercurea trecută după-amiaza, băieţelul, profitând de un moment de odihnă pentru părinţii săi, aflaţi în vacanţă la Olmedo, în nord-vestul Sardiniei, a plecat de acasă, iar când părinţii au observat absenţa sa, l-au căutat, găsindu-l inconştient în maşina lor parcată sub soarele arzător.

Tragedia a șocat comunitatea locală din Olmedo și a readus în atenție pericolul extrem pe care îl reprezintă temperaturile ridicate pentru copii lăsați nesupravegheați, chiar și pentru scurt timp, în autoturisme. Autoritățile italiene continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.

În această perioadă, Europa este afectată de o caniculă „excepțională” cu temperaturi de peste 42 de grade.