Dezamăgirea unei românce în Anglia: „Mizerie cum în puține locuri din lume am găsit. Occidentul a căzut deja. Nu vă uitaţi rădăcinile!”

O româncă pasionată de călătorii a dezvăluit, pe blogul ei, experiența trăită în timpul vizitei mai multor orașe din Anglia, în care a remarcat mizeria de pe străzi, poluarea și lipsa de îngrijire a localnicilor.

Petra, o turistă româncă revenită în Anglia după șapte ani și-a povestit aventura pe blogul său de călătorii.

Românca a relatat, dezamăgită, că de-abia a așteptat să părăsească țara, iar experiența trăită în timpul vizitei a făcut-o să nu își mai dorească nici măcar să exploreze Londra, unul dintre cele mai vizitate orașe din lume.

Dezamăgirile unui turist în Anglia

Mizeria-i de la stradă la autobuz, în unele orașe din Anglia, scrie autoarea relatării, pe blogul său, inreperta.com. „Pe tot drumul de la aeroportul Luton şi până la Bedford mi-a fost scârbă să îmi ţin rucsacul altundeva decât în braţe”, spune aceasta.

Un grup de elevi, călători în același autobuz, i-a făcut o impresie la fel de neplăcută. „Am avut ”plăcerea” să călătorim alături de copii de şcoală generală pentru o bucată de drum. La un moment dat, ca să înţelegeţi cât de rău a fost, şoferul a oprit autobuzul şi a urcat [era un double-decker] ca să-i liniştească. Ne tot plângem că generaţia noastră-i deconectată de la tot. Dar următoarea?”, se întreabă romnca.

Mizeria era în orașul Bedford, potrivit relatării turistei, în care au poposit turiștii români. „Cât am aşteptat autobuzul, am avut cum să observ lumea. Felurită, amestecată, absentă. Cu căştile pe urechi cei mai mulţi, ca să fie şi mai absenţi [şi nu, nu era bucuria pe care o aveam noi când apăruse walkmanu’ în România!], căci de fericiţi se vedea clar că nu erau. Cu nişte haine aruncate pe ei, de parcă mi-aş fi tras pantalonii de somn pe mine, să merg pân’ la colţul străzii să îmi iau ceva. Puţin respect de sine!”, scrie turista.

Mai îngrijit, orașul Cambridge din Anglia i-a făcut acesteia o impresie mai bună. Însă nu și locurile unde aceasta s-a cazat.

„A fost atât de mizerie cum în puţine locuri din lume am găsit. A doua zi nu am mai stat. Am putut adormi numai imaginându-mi că sunt într-o altă parte (...) Am avut tot timpul cât am stat prin Anglia sinusurile inflamate [semnul meu că-s multe otrăvuri în aer, apă şi mâncare]. Mi se pare oricum că aproape orice mănânci e fad, are prea mult ulei şi, la finalul mesei, parcă a fost doar ca să ai ceva în stomac. Apa este oribilă ca şi gust, foarte acidă”, scrie autoarea relatării.

Sfaturi pentru românii din Anglia

Orașul Brighton din Anglia este prăfuit, dezordonat, decăzut, în opinia turistei. Prețurile sunt exorbitante, iar așteptările turiștilor sunt adesea umbrite de dezamăgiri.

„La final, permiteţi-mi un buchet de trei sfaturi către toţi cei cu aceleaşi simţiri din Anglia: Dacă aveţi proprietăţi în România, nu vi le vindeţi! Occidentul a căzut deja. Nu vă uitaţi rădăcinile! Fiecare naţiune este specială în felul ei, însă nouă ne-a rămas şi sufletul. Reveniţi acasă dacă puteţi şi dacă vă puteţi încheia socotelile acolo. Acasă este altfel şi o ştiţi. Intenţia nu a fost să jignesc românii care se simt bine în Anglia, ci mai degrabă să îmi explic şi mie de ce de abia am aşteptat ora decolării spre Braşov. ”Aici sunt numai hoţi şi cerşetori” îmi răsuna încă în minte”, scrie Petra.