O tânără de 20 de ani a murit, după ce mașina condusă de prietena ei a intrat într-un stâlp în București

Un grav accident rutier a avut loc în noaptea de marți spre miercuri în Capitală. O tânără de 20 de ani a murit, iar o alta, de 21 de ani, a fost rănită după ce maşina în care se aflau a izbit un stâlp de iluminat.

„La data de 26 noiembrie., în jurul orei 00.45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier care a avut loc pe Calea Ferentari, din Sectorul 5. Din primele informaţii, o tânără în vârstă de 21 de ani a condus un autovehicul pe Calea Ferentari, dinspre Calea Rahovei către Bd. Pieptănari, iar când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 110, în circumstanţe ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a lovit un stâlp de iluminat public”, precizează Brigada de Poliţie Rutieră.

În urma impactului, mai multe elemente de caroserie au fost proiectate pe o altă mașină, condusă de un tânăr în vârstă de 19 ani pe aceeaşi direcţie de deplasare.

Pasagera din primul autovehicul, o tânără în vârstă de 20 de ani, a murit, iar cea care conducea autovehicului a fost transportată la spital.

Tânărul în vârstă de 19 ani a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind 0.

Cercetările continuă pentru determinarea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

