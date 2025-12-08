search
Luni, 8 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Autorul accidentului soldat cu moartea unei femei şi rănirea unei fetițe de doi ani, pe o trecere de pietoni de pe Şoseaua Berceni, a fost trimis în judecată

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Șoferul care a provocat accidentul din 13 octombrie, produs pe o trecere de pietoni din Capitală, în urma căruia o femeie a murit, iar un copil de doi ani s-a ales cu răni, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Femeia nu a avut nicio șansă. Captură video Observator News
Femeia nu a avut nicio șansă. Captură video Observator News

Procurorii l-au trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pe tânărul de 20 de ani care a provocat accidentul din 13 octombrie de pe Şoseaua Berceni, pentru ucidere din culpă, au transmis reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti.

Șoferul a spulberat atunci o femeie de 35 de ani care îşi ducea fetița de doi ani în cărucior. Femeia a fost proiectată pe sensul opus de mers, unde s-a lovit de alte două autoturisme care aşteptau la trecerea de pietoni. Ulterior, victima a murit.

Rănită a fost și micuța aflată în cărucior.

În imaginile surprinse chiar de camera de bord a șoferului care a provocat accidentul, se observă cum acesta a depășit pe banda a doua, fără să încetinească deloc în apropierea trecerii de pietoni. Le-a lovit în plin pe mamă și fetița de doi ani, aflată în cărucior.

 Pe femeie o mai aștepta acasă un băiat de 10 ani.

Momentul dinaintea impactului. FOTO Captură video Hotnews
Momentul dinaintea impactului. FOTO Captură video Hotnews

Șoferul care a provocat accidentul ar avea un atelier auto, unde tunează mașini. În online, nu ezita să se laude cu viteza cu care conduce, chiar și cu 240 de kilometri pe oră. La volanul unui model mai vechi de BMW. 

După accident le-a spus polițiștilor că a încercat să evite ceva apărut brusc în faţa maşinii, însă n-a mai reuşit să frâneze la timp.

„La data de 13.10.2025, în jurul orei 16:00, inculpatul Ş.S.F. a condus un autoturism pe Şoseaua Berceni din Sectorul 4, din direcţia str. Ion Iriceanu către D.N.C.B., iar când a ajuns la trecerea de pietoni din dreptul imobilului cu nr. 50, pentru că nu a respectat dispoziţiile referitoare la regimul de viteză şi la acordarea de prioritate pietonilor angajaţi în traversarea drumului public, prin loc special amenajat, prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002 şi de Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, a accidentat-o pe persoana vătămată F.E., aflată în traversare pe marcajul pietonal, de la stânga la dreapta faţă de sensul de mers al vehiculului, iar aceasta a decedat în urma accidentului, între leziunile traumatice şi deces existând o legătură de cauzalitate directă necondiţionată”, au spus procurorii.  

Psiholog: Suntem țara în care, cultural vorbind, părintele își propune ca scop esențial să cumpere o mașină nouă copilului la 18 ani

România este țara din Uniunea Europeană cu cele mai multe decese în urma accidentelor de circulație. În 2024, 1478 de oameni au murit pe șosele, arată datele Ministerului de Interne. Deși vârsta celor care provoacă accidentele variază, nu de puține ori sunt implicați tineri șoferi. 

,,Suntem țara în care, cultural vorbind, părintele își propune ca scop esențial să cumpere o mașină nouă copilului la 18 ani și țara în care adolescenții își doresc cu ardoare un asemenea cadou. A devenit o normă. În realitate, adolescenții la 18 ani sunt marea majoritate integrați în învățământul liceal și aceasta ar trebui să fie preocuparea prioritară. Nu obținerea unei mașini la majorat", spune psihologul Mihai Copăceanu.

București

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
digi24.ro
image
Situație bizară în Capitală. 8 candidați au luat mai puține voturi decât semnăturile necesare pentru depunerea candidaturilor
stirileprotv.ro
image
Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București. Cum a reacționat când a aflat din ce este făcută
gandul.ro
image
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
mediafax.ro
image
Cine este soția lui Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. Cei doi dețin împreună o firmă de consultanță
fanatik.ro
image
De ce noul primar al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, nu se înțelege cu Nicușor Dan
libertatea.ro
image
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR, Băluță pierde din cauza lui Grindeanu
digi24.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
"Fetele lui Dan Petrescu au venit în țară și i-au fost alături". Ultimele detalii despre starea antrenorului
digisport.ro
image
Marea 'incompabilitate' a lui Ciprian Ciucu: Cu ce echipă ține noul primar al Capitalei
stiripesurse.ro
image
Cum au fost umilite „vedetele” alegerilor din București. Nețoiu și Burcea au obținut mai puține voturi decât un candidat retras
antena3.ro
image
Primăria, lăsată "moştenire". O tânără conduce o comună din Botoşani după ce părinţii ei au fost primari
observatornews.ro
image
Cum arată cuibușorul de nebunii în care Rodica Stănoiu se ascundea cu 'puiuțul' mai tânăr cu 50 de ani. Fosta ministresă 'renăscuse' lângă iubit
cancan.ro
image
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
prosport.ro
image
Temperatura ideală pentru locuinţă: nici 19 grade, nici 22. Aşa vei face şi economii la facturi
playtech.ro
image
Ngezana, ultimele informații despre stoperul sud-african. „Când te doare ceva, șchiopătezi! El, însă?!”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătesc 2 OUG-uri: Îngheață toate salariile din sistemul bugetar
stiripesurse.ro
image
Doamne, câtă durere! Ea este mama care a fost găsită moartă alături de gemenii săi! Toți 3 au fost împușcați în propria locuință! Femeia se afla în plin proces de divorț cu fostul soț
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Ciprian Ciucu. Cristina Simona este o femeie foarte frumoasă și deșteaptă. Ce job greu are. Noul primar general și soția lui au împreună o fetiță
romaniatv.net
image
Urmează ierni apocaliptice și furtuni extreme? Avertismentul dur al meteorologilor
mediaflux.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
image
Cristian Gațu se căsătorește la vârsta de 80 de ani, după ce și-a părăsit nevasta: „Va fi doar între noi”. Când va avea loc evenimentul
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Kate Middleton și Prințesa Charlotte foto profimedia jpg
Momentul superb mamă-fiică dintre Kate Middleton și Prințesa Charlotte! Au strălucit la concertul special de colinde
okmagazine.ro
aaron burden CKlHKtCJZKk unsplash jpg
Obiceiuri-cheie recomandate de psihologi care îți pot îmbunătăți viața
clickpentrufemei.ro
Lansatoare multiple de rachete Katiușa, în timpul Bătăliei de la Stalingrad (foto: Commons: RIA Novosti)
Rachetele Katiușa importate de România populară
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere

OK! Magazine

image
Felicitarea regală a anului: Familia Princiară din Monaco strălucește în atmosfera de Crăciun

Click! Pentru femei

image
Nu numai că arată ca un copil, dar se și poartă ca unul! Ce imaturitate a comis logodnicul lui Miley Cyrus

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă