Autorul accidentului soldat cu moartea unei femei şi rănirea unei fetițe de doi ani, pe o trecere de pietoni de pe Şoseaua Berceni, a fost trimis în judecată

Șoferul care a provocat accidentul din 13 octombrie, produs pe o trecere de pietoni din Capitală, în urma căruia o femeie a murit, iar un copil de doi ani s-a ales cu răni, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Procurorii l-au trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pe tânărul de 20 de ani care a provocat accidentul din 13 octombrie de pe Şoseaua Berceni, pentru ucidere din culpă, au transmis reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti.

Șoferul a spulberat atunci o femeie de 35 de ani care îşi ducea fetița de doi ani în cărucior. Femeia a fost proiectată pe sensul opus de mers, unde s-a lovit de alte două autoturisme care aşteptau la trecerea de pietoni. Ulterior, victima a murit.

Rănită a fost și micuța aflată în cărucior.

În imaginile surprinse chiar de camera de bord a șoferului care a provocat accidentul, se observă cum acesta a depășit pe banda a doua, fără să încetinească deloc în apropierea trecerii de pietoni. Le-a lovit în plin pe mamă și fetița de doi ani, aflată în cărucior.

Șoferul care a provocat accidentul ar avea un atelier auto, unde tunează mașini. În online, nu ezita să se laude cu viteza cu care conduce, chiar și cu 240 de kilometri pe oră. La volanul unui model mai vechi de BMW.

După accident le-a spus polițiștilor că a încercat să evite ceva apărut brusc în faţa maşinii, însă n-a mai reuşit să frâneze la timp.

„La data de 13.10.2025, în jurul orei 16:00, inculpatul Ş.S.F. a condus un autoturism pe Şoseaua Berceni din Sectorul 4, din direcţia str. Ion Iriceanu către D.N.C.B., iar când a ajuns la trecerea de pietoni din dreptul imobilului cu nr. 50, pentru că nu a respectat dispoziţiile referitoare la regimul de viteză şi la acordarea de prioritate pietonilor angajaţi în traversarea drumului public, prin loc special amenajat, prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002 şi de Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, a accidentat-o pe persoana vătămată F.E., aflată în traversare pe marcajul pietonal, de la stânga la dreapta faţă de sensul de mers al vehiculului, iar aceasta a decedat în urma accidentului, între leziunile traumatice şi deces existând o legătură de cauzalitate directă necondiţionată”, au spus procurorii.

Psiholog: Suntem țara în care, cultural vorbind, părintele își propune ca scop esențial să cumpere o mașină nouă copilului la 18 ani

România este țara din Uniunea Europeană cu cele mai multe decese în urma accidentelor de circulație. În 2024, 1478 de oameni au murit pe șosele, arată datele Ministerului de Interne. Deși vârsta celor care provoacă accidentele variază, nu de puține ori sunt implicați tineri șoferi.

,,Suntem țara în care, cultural vorbind, părintele își propune ca scop esențial să cumpere o mașină nouă copilului la 18 ani și țara în care adolescenții își doresc cu ardoare un asemenea cadou. A devenit o normă. În realitate, adolescenții la 18 ani sunt marea majoritate integrați în învățământul liceal și aceasta ar trebui să fie preocuparea prioritară. Nu obținerea unei mașini la majorat", spune psihologul Mihai Copăceanu.