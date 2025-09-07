Accident morta în Argeș: două mașini s-au lovit frontal. Impactul teribil i-a ucis pe ambii șoferi

Doi bărbați și-au pierdut viața, duminică dimineață, după ce autoturismele pe care le conduceau s-au ciocnit pe DJ 703, în comuna argeșeană Budeasa, victimele fiind găsite încarcerate și declarate decedate la fața locului.

Accidentul a fost atât de puternic încât șoferii nu au mai avut nicio șansă

Doi bărbaţi au murit, duminică dimineață, după ce autoturismele pe care le conduceau au intrat în coliziune pe un drum județean care traversează comuna argeșeană Budeasa, potrivit Agerpres.

Accidentul rutier s-a produs pe DJ 703, în interiorul localității.

„Din păcate, a fost declarat decesul ambilor conducători implicaţi în eveniment. Poliţiştii rutieri efectuează cercetarea cât mai rapidă a locului faptei şi eliberarea părţii carosabile”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş.

Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş, cele două victime au fost găsite blocate în autoturisme.

„Forţele de intervenţie ajunse la locul solicitării au identificat două persoane încarcerate (câte una în fiecare vehicul). Victimele au fost extrase şi predate echipajelor medicale, una dintre acestea fiind în stop cardio respirator”, se precizează într-o informare transmisă de ISU Argeş.

Poliția Criminalistică este la fața locului și efectuează măsurători. Urmează să vină Medicina Legală. Ambii șoferi, 24 și 21 de ani, au decedat, potrivit epitesti.ro.

Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care a avut loc evenimentul rutier.