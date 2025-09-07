Video Imagini de coșmar lângă Capitală. O mașină a explodat, după ce a plonjat de pe pod. Rudele șoferului spun că bărbatul s-a sinucis

Un bărbat a murit după ce a plonjat cu mașina în giratoriul de pe pasajul din Berceni. Rudele șoferului susțin că acesta a vrut să își pună capăt zilelor.

Potrivit primelor informații, mașină a căzut de pe pod, a luat foc sub pasaj și s-a făcut scrum.

Martorii spun că șoferul nu a avut nicio șansă. Acesta a murit carbonizat, conform informațiilor de până la această oră.

Imaginile surprinse de martori din comunitatea „Comuna Berceni (Ilfov)” arată cum parapetul pasajului a fost rupt și cum mașina a ars până s-a făcut scrum.

Mașina a rupt parapetul și a zburat de pe giratoriul suspendat Berceni. În momentul impactului cu solul, autoturismul a fost cuprins de flăcări.

Rudele spun că bărbatul s-a sinucis

Rudele bărbatului spun că ar fi vorba de o sinucidere. Șoferul avea aproximativ 40 de ani și ar fi suferit din dragoste. Bărbatul avea un copil mic și era divorțat, însă s-ar fi certat cu noua sa iubită, potrivit site-ului b365.ro.

Femeia cu care se afla acum într-o relație ar fi cerut ordin de protecție împotriva bărbatului. Cadavrul urmează să fie dus la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru cercetări.

Oamenii legii trebuie să stabilească care au fost cauzele accidentului.