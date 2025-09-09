search
Accident grav între un microbuz și o mașină în județul Constanța: 11 persoane sunt rănite. Planul roșu de intervenție, activat

0
0
Publicat:

Un accident grav a avut loc miercuri, 9 septembrie, în județul Constanța, la ieșire din Mangalia spre Albești, după ce un microbuz și o mașină s-au ciocnit. Planul roșu de intervenție a fost activat. Circulația este blocată.

Mai multe ambulanțe SMURD intervin FOTO: Arhivă
Mai multe ambulanțe SMURD intervin FOTO: Arhivă

În accident sunt implicate 11 persoane, dintre care 10 din microbuz și 1 din autoturism. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. 3 persoane au fost preluate spre spital cu ambulanțele SMURD.

„La data de 9 septembrie, în jurul orei 7:20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mangalia au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada Oituz s-a produs un accident rutier.

Din primele cercetări efectuate rezultă că impactul s-a produs între un autoturism și un microbuz de transport persoane, care ar fi circulat din sensuri opuse. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative”, a transmis IPJ Constanța. 

Traficul în zonă este blocat.

Constanţa

