Audieri pe bandă rulantă după moartea Rodicăi Stănoiu: șoferul și bucătăreasa au vorbit cu anchetatorii. Următorul pe listă este partenerul fostei ministre

Ancheta privind moartea suspectă a fostei ministre a Justiției Rodica Stănoiu continuă. Au avut loc audieri pe bandă rulantă în acest caz. Până în prezent, în fața anchetatorilor au ajuns mai multe persoane din anturajul acesteia, printre care nepoata, șoferul și bucătăreasa.

Între timp, familia încearcă din nou, joi, să organizeze înmormântarea fostei ministre. Trupul neînsuflețit urmează să fie ridicat de la Institutul Național de Medicină Legală, după ce rudele nu au reușit, timp de două zile, să ajungă la un acord privind costurile funerare.

Reprezentanții INML îi așteaptă pe nepoții Rodicăi Stănoiu pentru a putea fi făcute demersurile necesare reînhumării.

Pe plan judiciar, procurorii desfășoară cercetări pentru ucidere din culpă. Potrivit surselor Antena 3 CNN, după audierea nepoatei, prima chemată la audieri, au fost citați și șoferul, bucătăreasa, dar și un doctorand care colabora cu Rodica Stănoiu la teza sa de doctorat. Toți au fost audiați în contextul informațiilor apărute în spațiul public, potrivit cărora fosta ministră ar fi fost izolată de apropiați în ultima perioadă.

Unii au susținut că Rodica Stănoiu nu ar mai fi avut voie să vorbească cu apropiații. Câteva voci spun că iubitul său i-ar fi controlat telefonul mobil. De asemenea, au apărut zvonuri conform cărora aceasta ar fi fost înfometată, aspect care este în prezent analizat de anchetatori.

Speculațiile au fost alimentate și de ultima apariție publică a fostei ministre, la funeraliile lui Ion Iliescu, când aceasta era vizibil slăbită.

Ancheta va continua cu audierea altor persoane apropiate, inclusiv a iubitului Rodicăi Stănoiu, care urmează să fie chemat în perioada următoare.