Cum a reacționat iubitul Rodicăi Stănoiu după deshumarea fostului ministru al Justiției: prima declarație publică

Deshumarea Rodicăi Stănoiu a reaprins speculațiile privind ultimele zile din viața fostei ministre a Justiției. Partenerul acesteia, Marius Calotă, a refuzat să ofere explicații, declarând că „justiția își va face treaba”, în timp ce anchetatorii continuă cercetările pentru moarte suspectă.

Trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu, fosta ministră a Justiției, a fost deshumat luni dimineață, după ce procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov au decis să investigheze moartea sa ca fiind suspectă.



Partenerul de viață al Rodicăi Stănoiu, Marius Calotă, un jurist de 33 de ani, a evitat să comenteze acuzațiile și a declarat că preferă să lase justiția să își facă treaba.

„Nu doresc să comentez pe seama acestor lucruri. Lăsăm justiția să își facă treaba. Sunt sigur că o va face negreșit”, a spus Calotă, scrie observator.

Potrivit rezultatelor preliminare ale necropsiei, realizate la Institutul de Medicină Legală, decesul nu a fost cauzat de violență, nefiind identificate leziuni care să fi dus la moartea fostei demnitare.

Urmează ca medicii legiști să finalizeze autopsia și să efectueze analize toxicologice pentru a clarifica circumstanțele exacte ale decesului și pentru a stabili dacă vârsta înaintată a fost factorul principal sau dacă au existat alte cauze.

Parchetul s-a autosesizat după ce informații despre circumstanțele decesului au apărut în presă. Procurorii au precizat că, în urma analizării probelor, s-a impus investigarea mai detaliată a ultimei perioade din viața fostei demnitare, inclusiv verificarea posibilelor urme de violență și a altor aspecte legate de viața personală.

În acest scop, au fost solicitate documentele medicale de la spitalele Floreasca și Alexandru Obregia, iar persoanele care ar putea oferi detalii despre ultimele zile ale Rodicăi Stănoiu urmează să fie audiate.

Rodica Stănoiu suferea de demență, Alzheimer și afecțiuni cardiace

Surse medicale au declarat că Rodica Stănoiu avea fracturi ale coastelor, lovituri la cap și în zona ochilor și era subnutrită. Fosta ministră a fost internată în două spitale înainte de deces.

Inițial, aceasta a ajuns la Spitalul Floreasca, unde a fost internată în perioada 30 septembrie-3 octombrie. Fostul ministru avea traumatism cerebral minor și fracturi costale minore, în urma unei căderi accidentale. Totodată, Rodica Stănoiu suferea de demență, Alzheimer și afecțiuni cardiace.

Ulterior, a fost transferată la Spitalul „Alexandru Obregia”. Potrivit unor surse, aceasta era subnutrită și prezenta vânătăi la cap și la ochi. De la Obregia, fosta ministră a fost externată pe semnătura iubitului său, un bărbat cu aproximativ 50 de ani mai tânăr, cu care avea o relație de cinci ani.

Rodica Stănoiu a murit la domiciliu, la scurt timp după externare.