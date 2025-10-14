Taxa auto „antivenetici” propusă la București, desființată de un cunoscut economist: „Nu-i departe de pornirile maniacale contra imigranților”

Primăria București ar putea introduce o taxă exclusiv pentru șoferii care nu au mașinile înmatriculate în Capitală sau Ilfov. Profesorul Bogdan Glăvan critică această măsură și o compară cu pornirile unora împotriva imigranților.

Un nou proiect privind introducerea unor taxe pentru cei care nu au automobilele înmatriculate în București va fi dezbătut în Consiliul General al Municipiului București. Proiectul ar avea ca scop reducerea traficului și creșterea veniturilor la bugetul local, dar a atras criticile economiștilor.

Printre cei care critică vehement măsura se numără profesorul universitar Bogdan Glăvan, director al Centrului de Economie Politică și Afaceri „Murray Rothbard”. Într-o postare pe Facebook, Glăvan consideră că măsura este una socialistă și o compară cu pornirile virulente ale unora împotriva imigranților veniți la muncă în țară.

„Se aseamănă cu politica ceaușistă”

„Primăria Bucureștiului vrea să pună o taxă pe mașinile înmatriculate în afara Bucureștiului. Niște socialiști. Când stai să te gândești, ideea asta nu e departe de pornirile maniacale împotriva imigranților care «ne fură» locurile de muncă (de parcă ar fi mulți români dornici să călărească bicicleta cu rucsacul în spate). Și se aseamănă, cumva, cu politica ceaușistă de a-i ține la coadă pe cei care voiau «buletin de București»”, scrie profesorul Glăvan.

În opinia sa, această decizie este nu doar discriminatorie, ci și primitivă.

„Degeaba cred unii că sunt civilizați, că ideile lor put a primitivism. Cum să pui taxe unuia din Săbăreni, care are mașina înmatriculată în Giurgiu, fiindcă lucrează în București? De ce să îi discriminezi pe oameni? Și, în general, de ce nu merg toți decidenții ăștia să pună naibii mâna pe lopată și să sape la autostrăzi, ca să facă ceva util societății, în loc să se gândească tot timpul doar la taxe, taxe și iar taxe? Fiindcă asta face orice nulitate ajunsă în funcții publice: inventează un nou bir, de parcă am trăi pe tarlaua lor”, mai scrie el.

Există soluții reale

Profesorul Bogdan Glăvan le atrage atenția decidenților bucureșteni că există soluții științifice pentru a rezolva problemele de trafic, fără a ajunge să-i discrimineze pe oameni.

„Există soluții științifice pentru a reduce aglomerația din trafic. Cea mai logică, de bun-simț soluție, este ca cel care circulă că mașina să plătească atât cât circulă, respectiv cât mai proporțional cu lungimea drumurilor folosite. Desigur, ăsta este un deziderat utopic, deocamdată, însă omenirea a inventat, totuși, niște proxy-uri, niște rezolvări care nu dau cu bâta la nimereală în șoferi, ci îi fac să plătească fix pe cei care chiar ocupă drumurile”, adaugă profesorul.

În același timp, el susține că șoferii ar trebui să fie taxați proporțional cu cât își folosesc mașina și cu cât contribuie la aglomerarea traficului.

„Nu este normal ca cineva care iese cu mașina o dată pe săptămână să plătească / sau să nu plătească la fel ca unul care freacă mașina în fiecare zi. Nu este normal ca cineva care folosește mașina pentru a se duce la serviciu și atât, să plătească / sau să nu plătească la fel ca unul care face 50-100 km zilnic în oraș. Nu este normal ca cineva care nu contribuie la ambuteiaje, fiindcă nu circulă preponderent la ore de vârf, să aibă parte de același tratament ca unul care circulă la ore de vârf. Normal este să plătim pentru drumuri. Proporțional cu cât le folosim și cu cât contribuim la aglomerarea traficului. Bine, oricum, plătim pentru drumuri, fiindcă nu există prânz gratis; plătim sub forma timpului pierdut, prin alte taxe etc. Însă nu plătim explicit și cum trebuie. Drumurile au un preț și el ar trebui explicitat - asta e ideea”, punctează Glăvan.

Măsuri socialiste împotriva săracilor

În opinia sa, Primăria București ar trebui să ia măsuri în favoarea cetățeanului și nu împotriva lui și critică stilul socialist de a impune taxe peste taxe care îi afectează din ce în ce mai mult pe oamenii și așa sufocați de ele.

„Așadar, nu contează dacă stai în București sau în Tărtășești, dacă ai mâncat sau nu salam cu soia, ci dacă ești responsabil pentru uzura drumurilor și pentru poluarea și întârzierile aferente traficului. Plătești atât cât consumi. În loc să se concentreze pe soluții adoptate în lumea civilizată, în loc să propună măsuri firești, în loc să se preocupe de transportul public, socialiștilor le stă mintea doar la banii altor oameni. La cum să-i jecmănească mai tare inventând cele mai stupide motive. Cum se învârt, cum se întorc, socialiștii ăștia nu fac decât să inventeze taxe, ba pentru săracii cu mașini vechi, ba pentru veneticii care vin în București, ba pentru cei cu mașini mari, ba pentru cei cu mașini mici - dar niciodată nu se gândesc cum să-i facă să plătească exact pe cei care ocupă drumurile, indiferent de originea, statutul social și culoarea părului și a mașinii”, încheie profesorul Bogdan Glăvan.

Un proiect controversat

Proiectul la care se referă cunoscutul economist îi aparține consilierul general Cristian Popescu (PSD). Acesta a explicat că, din punctul său de vedere, măsura ar viza mai multe categorii de șoferi: cei care doar tranzitează Capitala, cei care vin ocazional pentru diverse activități, dar și locuitorii din București care își țin mașinile înmatriculate în alte județe pentru a plăti asigurări mai mici. Nu în ultimul rând, acesta a afirmat că măsura ar urma să încurajeze utilizarea parcărilor de tip park & ride și transportul public, contribuind la fluidizarea traficului și reducerea aglomerației.