Tancuri Abrams ale Armatei SUA, dislocate la Smârdan pentru exerciții comune cu militarii români

Forțe și echipamente ale Armatei Statelor Unite, inclusiv mai multe tancuri Abrams, au fost dislocate în Poligonul de Instrucție Smârdan, județul Galați, unde au participat la exerciții militare comune cu Armata Română. Activitățile fac parte dintr-o „demonstrație continuă a angajamentului neclintit al Statelor Unite față de pacea, securitatea și stabilitatea regională”, potrivit unei informări transmise de Ambasada SUA.

→ Imaginea 1/9: Exerciții militare în poligonul Smârdan FOTO: Eugen Mihai

Conform sursei citate, printre echipamentele aduse la Smârdan s-au numărat cinci tancuri M1A2 SEPV2 Abrams, integrate într-o serie de activități comune de instruire, menite să consolideze parteneriatul de apărare dintre SUA și România. Dislocarea a inclus elemente ale Regimentului 16 Infanterie al Armatei SUA, care au încheiat recent operațiuni de instruire în Poligonul Novo Selo, din Bulgaria.

Potrivit Ambasadei SUA, această rotație face parte din angajamentul continuu al Armatei Statelor Unite de a menține o prezență persistentă și rotațională în România, pentru a asigura faptul că forțele americane rămân pregătite și capabile să răspundă oricărei potențiale crize. „Sosirea tancurilor Abrams, împreună cu personalul şi echipamentele de sprijin, subliniază dedicarea Statelor Unite faţă de apărarea colectivă şi interoperabilitatea cu aliaţii NATO”, se mai arată în comunicatul MApN.

Exerciții tactice și trageri cu muniție reală, zi și noapte

Instrucția comună desfășurată la Smârdan a oferit „oportunităţi valoroase pentru forţele americane şi române de a-şi îmbunătăţi capabilităţile, de a spori interoperabilitatea şi de a consolida baza de cooperare dintre cele două naţiuni”, precizează sursa citată. Activitățile de instruire s-au desfășurat în perioada 29 ianuarie - 4 februarie și au inclus proceduri comune de conducere a trupelor, exerciții tactice la nivel de companie (STX), precum și exerciții combinate de trageri cu muniție reală, executate atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte.

Michael Dickerson a subliniat din nou importanța cooperării bilaterale în cadrul NATO: „Responsabilităţile noastre comune în cadrul NATO ne protejează cetăţenii, ne apără teritoriul şi fac ca Statele Unite şi România să fie mai sigure”.

MApN: Exercițiile contribuie la menținerea unui nivel ridicat de pregătire

La rândul său, Ministerul Apărării Naționale a transmis că activitățile desfășurate în Poligonul Smârdan au inclus exerciții tactice la nivel de subunitate, proceduri de conducere a forțelor, precum și trageri cu muniție reală, realizate atât ziua, cât și noaptea.

„Obiectivele de instruire au vizat creşterea nivelului de pregătire, îmbunătăţirea interoperabilităţii şi consolidarea cooperării dintre militarii români şi cei ai Armatei SUA. Astfel de exerciţii se vor desfăşura periodic şi contribuie la menţinerea unui nivel ridicat de pregătire operaţională, precum şi la consolidarea cooperării în cadrul NATO”, precizează MApN.

Prezența constantă a forțelor militare americane în România este prezentată drept un semnal clar al sprijinului Statelor Unite pentru aliații săi din NATO și al angajamentului față de securitatea regională.