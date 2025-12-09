Exerciţii militare cu muniție de război în Babadag. Autorităţile le recomandă şoferilor să folosească rute alternative

În această săptămână, în zona militară Babadag se desfășoară trageri cu muniție de război, motiv pentru care autoritățile le recomandă șoferilor să utilizeze rute alternative pentru a evita orice incident nedorit.

În această săptămână, Poligonul militar din Babadag găzduiește exerciții cu muniție de război, care se vor desfășura pe parcursul mai multor zile. În acest context, autoritățile locale au emis avertismente pentru șoferi, recomandând evitarea tronsonului de drum județean Enisala – Sălcioara, pentru a preveni accidentele și a asigura desfășurarea în siguranță a activităților militare.

Acțiunea a început marți, 9 decembrie, la ora 08:00, și se va încheia vineri, 12 decembrie, la ora 22:00. Tragerile vor fi realizate continuu, în intervale de 60 de minute, cu pauze de 15 minute, pentru a permite fluidizarea traficului între satele Enisala și Sălcioara.

Informații detaliate despre programul tragerilor, intervalele de desfășurare și condițiile specifice exercițiilor au fost publicate pe site-ul oficial al Consiliului Județean Tulcea, care recomandă o rută alternativă pentru șoferi.

„În vederea respectării măsurilor de siguranță a tragerilor, pentru buna desfășurare a activităților în perioada și la intervalele orare mai sus menționate, recomandăm să se folosească ca rută alternativă de circulație între localitatea Babadag și localitatea Sălcioara ruta: BABADAG - DN 22 - localitatea CEAMURLIA DE JOS – localitatea JURILOVCA – DJ 222 - localitatea SĂLCIOARA (și retur). Nerespectarea recomandărilor prezentate mai sus poate duce la consecințe grave de care Consiliul Județean Tulcea și Unitatea Militară nu se fac răspunzătoare”, a transmis instituţia.

Restricţii pe DN7

Începând de la mijlocul lunii trecute, circulația pe Drumul European 87, în apropierea orașului Babadag, a fost deviată, şoferii care circulă între Tulcea și Constanța trebuind să parcurgă rute ocolitoare mai lungi pentru a ajunge la destinație, din cauza lucrărilor la infrastructura feroviară.

Potrivit unui comunicat al Direcției Regionale Drumuri și Poduri (DRDP) Constanța, începând de luni, 8 decembrie, traficul este restricționat în zona trecerii la nivel cu calea ferată situată la km 209+435, pentru desfășurarea lucrărilor, restricţii care vor fi menţinute pe DN 22 / DE 87 până pe 15 decembrie

Drumarii recomandă utilizarea rutei Tulcea – Zebil – Sarichioi – Enisala – Babadag.