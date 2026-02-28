Netanyahu îi îndeamnă pe iranieni să iasă în stradă pentru a răsturna regimul: „Aveți șansa unei generații”

Premierul Benjamin Netanyahu a lansat un mesaj direct către poporul iranian, în contextul atacurilor recente asupra Iranului, afirmând că acestea reprezintă o oportunitate pentru cetățeni de a „se elibera de tiranie”, notează BBC.

Într-un apel adresat iranienilor, Netanyahu a declarat că există o „șansă o dată la o generație” de a răsturna regimul de la Teheran și i-a încurajat să „iasă în stradă în masă” și să „ducă la capăt misiunea”.

De asemenea, Netanyahu a afirmat: „Există multe semne că Khamenei a murit”. Potrivit News15, citat de Digi24, și fiul lui Khamenei ar fi fost ucis.

„Este momentul să vă uniți pentru o misiune istorică”, a subliniat liderul israelian, insistând că poporul iranian trebuie să profite de conjunctura creată de intervențiile militare pentru a-și recâștiga libertatea.

Mesajul a fost perceput ca o susținere a protestelor interne împotriva conducerii iraniene și marchează intensificarea retoricii Israelului față de Teheran. Netanyahu a subliniat că intervenția actuală nu vizează doar lovituri militare, ci și încurajarea iranienilor să se mobilizeze împotriva regimului care îi conduce.