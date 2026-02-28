search
Capcana seducătoare a Rusiei: spioana care și-a folosit farmecul pentru a pătrunde în cercurile de putere din SUA

0
0
Publicat:

O tânără rusoaică a fost prinsă de FBI după ce și-a folosit frumusețea și farmecul pentru a încerca să infiltreze cercuri de putere din SUA. Nomma Zarubina riscă acum până la cinci ani de închisoare pentru minciuni și fraudă la naturalizare. 

O femeie din Rusia, acuzată că a mințit FBI-ul FOTO: X/OlenaWave
O femeie din Rusia, acuzată că a mințit FBI-ul FOTO: X/OlenaWave

Nomma Zarubina, în vârstă de 35 de ani, se află în prezent într-o închisoare din New York, așteptând sentința după ce săptămâna trecută și-a recunoscut vinovăția pentru că a mințit FBI-ul în legătură cu legăturile sale cu Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB).

Potrivit autorităților americane, Zarubina, cunoscută sub numele de cod „Alyssa” pentru handlerii săi ruși, a fost instruită să întâlnească persoane influente din SUA pentru a le atrage în sfera serviciilor de informații de la Moscova.

Aceasta a participat la seminarii, forumuri și convenții frecventate de membri proeminenți ai mediului academic, oficiali guvernamentali și jurnaliști, cu scopul de a identifica contacte utile pe care să le transmită FSB-ului, potrivit theguardian.

Originară din Siberia, Zarubina a lucrat pentru Consiliul de Coordonare al Compatrioților Ruși din SUA (KSORS) și a vorbit la evenimente organizate de Free Nations of Post-Russia în Washington și Ottawa. În același timp, potrivit procurorilor, ea a folosit această activitate ca acoperire pentru operațiunile sale de spionaj.

Zarubina a pledat vinovată pentru declarații false date FBI-ului și pentru fraudă la naturalizare, recunoscând că a mințit despre implicarea sa în activități legate de prostituție. 

Potrivit publicației citate, ea fost arestată în decembrie 2024, după ce FBI-ul a investigat legăturile sale cu Elena Branson, nașa fiicei sale, acuzată ulterior că a acționat ca agent străin neînregistrat și că ar fi corespondat chiar cu președintele Vladimir Putin.

Documentele arată că Zarubina a trimis mesaje flirtante și amenințătoare unui agent FBI, chiar și după arestare și eliberarea pe cauțiune, incluzând texte precum „Prinde-mă, dragule” sau „Sunt atât de obraznică”.

Într-o noapte din noiembrie 2025, aceasta i-a trimis agentului 65 de mesaje, declarând chiar „Te iubesc” și referindu-se la Maria Butina, o altă spioană rusă celebră.

În urma investigațiilor, procurorii au adăugat și acuzații privind transportul interstatal de femei pentru prostituție, legate de un salon de masaj din East Brunswick, New Jersey.

În fața instanței, Zarubina a declarat că a dezvoltat sentimente pentru agentul FBI și că acesta a influențat-o emoțional, schimbându-i viața, dar susținând că nu a fost nimic negativ.

Nomma Zarubina se alătură astfel unei serii de femei ruse care au intrat în atenția publicului internațional pentru activități de spionaj, alături de Maria Butina și Anna Chapman, fiind exemple recente ale unei tradiții de spionaj feminin care combină seducția cu manipularea politică.

James Barnacle, director adjunct al biroului FBI din New York, a subliniat că „ascunderea intenționată a conduitei necorespunzătoare și minciunile privind afilierea sa cu serviciile de informații rusești reprezintă o amenințare la adresa securității naționale”.

Zarubina riscă acum până la cinci ani de închisoare pentru faptele sale.

