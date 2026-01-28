search
Miercuri, 28 Ianuarie 2026
Adevărul
Statele Unite anunță un exercițiu militar aerian în Orientul Mijlociu și trimit portavionul nuclear Abraham Lincoln în apropierea Iranului

Publicat:

Statele Unite au declanșat o nouă demonstrație de forță în Orientul Mijlociu: au anunțat exerciții militare aeriene de mai multe zile și au trimis în regiune portavionul nuclear USS Abraham Lincoln, în timp ce Iranul amenință cu represalii.

SUA își etalează forța militară lângă Iran FOTO: X
SUA își etalează forța militară lângă Iran FOTO: X

Air Forces Central, componenta aeriană a Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), a precizat că exercițiile au ca scop testarea capacității de a desfășura, dispersa și susține puterea aeriană de luptă în regiune. Oficialii americani susțin că manevrele urmăresc întărirea parteneriatelor regionale și pregătirea pentru un răspuns rapid și flexibil în caz de criză.

Deși Pentagonul nu a făcut publice locația exactă și lista completă a unităților implicate, mesajul este clar: Washingtonul își demonstrează capacitatea de a proiecta forță militară într-o zonă extrem de volatilă, scrie theguardian.

În același timp, CENTCOM a confirmat sosirea în regiune a grupului de atac condus de portavionul USS Abraham Lincoln, care transportă zeci de avioane de luptă și aproximativ 5.000 de militari. Acesta este escortat de distrugătoare cu rachete ghidate, dotate cu sisteme de apărare antiaeriană.

Potrivit presei americane, SUA au relocat și un escadron de avioane F-15E Strike Eagle, implicat anterior în lovituri asupra Iranului, iar Marea Britanie a trimis avioane Typhoon într-o misiune declarată „defensivă”.

Tensiunile au escaladat după represiunea sângeroasă a protestelor din Iran, declanșate de criza economică și devalorizarea monedei naționale. Organizații pentru drepturile omului vorbesc despre mii de morți, în timp ce autoritățile de la Teheran recunosc oficial peste 3.100 de victime.

Donald Trump a amenințat anterior cu lovituri militare dacă regimul iranian va continua execuțiile și represiunile. Ulterior, a declarat că „uciderile s-au oprit”, dar a lăsat deschisă opțiunea unei intervenții: „Avem o flotă masivă care se îndreaptă în acea direcție. Poate nu va trebui să o folosim.”

În același timp, administrația americană afirmă că este deschisă dialogului.

„Iranul vrea să facă o înțelegere. Au sunat de mai multe ori. Vor să vorbească”, a spus Trump într-un interviu recent.

Totuși, desfășurarea de forțe a creat neliniște și în rândul aliaților regionali.

Emiratele Arabe Unite au anunțat că nu vor permite folosirea teritoriului sau spațiului lor aerian pentru un atac asupra Iranului, subliniind că vor să mențină neutralitatea și stabilitatea în regiune.

SUA

