Video Teodora Tompea a anunțat oficial că părăsește Digi24: „Primăvara vine cu un nou început, aștept cu nerăbdare”

După o carieră de succes la Digi24, unde a prezentat știri și a moderat emisiuni de dezbatere, Teodora Tompea se alătură Antena 1 pentru ediția de după-amiază a Observatorului.

Jurnalista Teodora Tompea va prelua, începând de luni, 2 martie, prezentarea știrilor de la Observator 16:00, la Antena 1. Anunțul a fost făcut de Paginademedia.ro la începutul lunii februarie, însă abia acum prezentoarea a confirmat oficial.

Primăvara vine cu un nou început. De pe 2 martie, vă aștept de luni până vineri, la Observator 16”, a spus aceasta.

Până acum, știrile de la ora 16:00 erau prezentate de Olivia Păunescu, care va continua să fie prezentatoare la Observator 12:00.

„Aștept cu nerăbdare să fiu cea care vă aduce cele mai importante știri din fiecare după-amiază. Împreună, vom descoperi, în fiecare zi, povești care merită vocea noastră. Vom afla ce ne inspiră să mergem mai departe. Pentru că adevărata forță a știrilor stă în oamenii care nu se lasă învinși. Informația verificată, echilibrul, responsabilitatea, contextul și perspectiva rămân regulile după care mă ghidez. Vă aștept de luni până vineri, la ora 16:00, la Observator. Sunt bucuroasă să pot contribui la consolidarea încrederii telespectatorilor în jurnalismul de calitate, la Antena 1”, a declarat Teodora Tompea.

Teodora Tompea are 17 ani de experiență în jurnalism. A lucrat la Radio Nord Est din Iași, a fost reporter la Europa FM și jurnalist în presa locală din Arad.

În 2012 s-a alăturat Digi24, televiziunea de știri lansată în același an, unde a moderat emisiuni de dezbatere și a prezentat știri pe diverse intervale orare. Printre producțiile realizate se numără Scena Deschisă și Planeta ești tu.