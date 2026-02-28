search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Adevărul
Horoscop 1 martie 2026: start tensionat de lună. Cine primește vești importante și cine trebuie să evite conflictele

Publicat:

Prima lună de primăvară aduce nu doar soare și energie nouă, ci și o resetare emoțională pentru multe zodii. Lorena, astrologul Click, dezvăluie cum vor fi influențați nativii și unde apar cele mai mari provocări.

Horoscop 1 martie FOTO: arhivă
Horoscop 1 martie FOTO: arhivă

Martie 2026 vine cu revelații importante și schimbări de direcție, iar contextul astral favorizează începuturile curajoase. 

Berbec

Pentru nativii Berbec, luna martie începe cu o nevoie profundă de introspecție. Este momentul ideal pentru a-ți analiza stilul de viață și pentru a elimina tot ceea ce nu îți mai este de folos.

După 20 martie, odată cu intrarea Soarelui în semnul tău, energia revine spectaculos. Dorința de afirmare și reînnoire personală devine dominantă, iar curajul de a începe ceva nou este la cote maxime.

Taur

Taurii simt nevoia de liniște și reflecție. Relațiile sunt analizate cu mai multă atenție, iar detașarea de agitația cotidiană aduce claritate. Creativitatea prinde contur, iar timpul petrecut cu tine însuți devine esențial pentru echilibrul interior.

Gemeni

Pentru Gemeni, provocările profesionale necesită răbdare și perseverență. Nu este o perioadă potrivită pentru schimbări radicale, ci pentru consolidarea poziției actuale. Spre finalul lunii, viața socială se intensifică și aduce oportunități neașteptate.

Rac

Racii primesc vești bune în planul dezvoltării personale. Apar noi perspective legate de studii, călătorii sau proiecte ambițioase. Influența lui Jupiter oferă optimism și încredere, iar deciziile inspirate pot deschide drumuri promițătoare.

Leu

Leii sunt ghidați de intuiție. Schimbările financiare sau reevaluarea valorilor personale pot aduce stabilitate pe termen lung. După 20 martie, dorința de aventură și explorare crește considerabil.

Fecioară

Eclipsa din 3 martie produce transformări personale intense pentru Fecioare. Relațiile sunt puse la încercare, iar comunicarea sinceră devine cheia armoniei. Este o perioadă de maturizare emoțională.

Balanță

Pentru Balanțe, problemele organizatorice ies la suprafață. Este momentul unei restructurări a rutinei zilnice. Finalul lunii favorizează romantismul și conexiunile autentice, oferind șansa unor noi începuturi în dragoste.

Scorpion

Creativitatea și pasiunile devin prioritare pentru Scorpioni. Investițiile în dezvoltarea personală pot aduce satisfacții importante. Este o lună a redescoperirii entuziasmului.

Săgetător

Săgetătorii pot avea parte de o schimbare profesională neașteptată. Echilibrul dintre carieră și viața personală este esențial. Deciziile luate acum pot influența direcția următoarelor luni.

Citiți horoscopul integral în Click! 

Horoscop

Ghid de cumpărături

