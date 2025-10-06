A început exerciţiul militar „Poseidon 25”, organizat de Forțele Navale ale României. Participă 800 militari, inclusiv din două structuri NATO

Forțele Navale Române desfășoară începând de luni, 6 octombrie, până pe 10 octombrie, în zona maritimă de responsabilitate a Mării Negre, exercițiul multinațional „Poseidon 25”, la care participă 800 militari români și străini.



„Poseidon” este un exercițiu anual, conceput pentru a îmbunătăți interoperabilitatea în domeniul luptei împotriva minelor marine, fiind organizat alternativ de către Forțele Navale ale României și ale Bulgariei.

„La ediția 2025 a exercițiului, participă 800 militari din țara noastră și din alte 12 state partenere (Belgia, Bulgaria, Canada, Franța, Grecia, Italia, Polonia, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Statele Unite ale Americii, Suedia și Turcia), precum și din cadrul a două structuri NATO, MARCOM – Comandamentul Maritim Aliat și NATO NMW COE – Centrul de Excelență pentru Lupta Contra Minelor”, precizează, într-un comunica, Forțele Navale Române.

Pentru asigurarea libertății de navigație și pentru instruirea în siguranță pe mare, va lua parte la exercițiu și Grupul operativ pentru combaterea minelor din Marea Neagră MCM BS TG, condus de România pentru o perioadă de șase luni, și din care fac parte patru nave, două ale Forțelor Navale Române și câte una ale partenerilor din Bulgaria și Turcia.

500 de militari români iau parte la exercițiu

La exercițiul „Poseidon 25”, Forțele Navale Române participă cu peste 500 militari, opt nave de luptă și diferite structuri care acoperă gama de misiuni specifice luptei împotriva dispozitivelor explozive.

Celelalte categorii de forțe din Armata României vor lua parte la secvențele de instruire în comun cu aproximativ 70 de militari și trei aparate de zbor, iar partenerii străini cu peste 200 de militari și cu cele două nave militare din Bulgaria și Turcia.

Angajamentul Forțelor Navale Române „pentru consolidarea securității regionale„

În cadrul exercițiului „Poseidon 25”, este planificată și o secvență interinstituțională, ce are ca scop optimizarea efortului comun al instituțiilor din județul Constanța cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale.

„Organizarea și desfășurarea Exercițiului multinațional POSEIDON 25 reflectă angajamentul Forțelor Navale Române pentru consolidarea securității regionale și pentru dezvoltarea parteneriatelor internaționale, prin instruire în comun, schimb de experiență și creșterea capacității de reacție”, precizează Forțele Navale Române .