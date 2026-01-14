Mai multe țări europene se alătură Danemarcei și trimit ofițeri și soldați pentru exerciții militare în Groenlanda

Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a anunțat că miercuri vor ajunge în Groenlanda ofițeri ai armatei suedeze, trimiși la cererea Danemarcei pentru a participa la pregătirea de manevre militare. Germania și Norvegia ar putea, de asemenea, să participe la aceste exerciții.

„Astăzi sosesc în Groenlanda ofiţeri ai forţelor armate suedeze. Fac parte dintr-un grup de mai multe țări aliate”, a transmis Kristersson, citat de Agerpres.

"Împreună vor pregăti paşii următori în cadrul exerciţiului danez Operaţiunea Arctic Endurance (Rezistenţa Arctică). La cererea Danemarcei, Suedia trimite personal al forţelor armate", a precizat premierul.

Ştirea a fost făcută publică în aceeaşi zi în care Ministerul Apărării din Danemarca a anunţat că va creşte prezenţa militară pe teritoriul autonom danez în contextul tensiunilor cu SUA, al căror preşedinte, Donald Trump, vrea să pună stăpânire asupra insulei "de bună voie sau cu forţa".

„Obiectivul este antrenarea capacităţii de a opera în condiţiile speciale din Arctic şi consolidarea amprentei Alianţei în Arctic în beneficiul atât a securităţii europene, cât şi a celei transatlantice”, a subliniat Ministerul Apărării de la Copenhaga.

Între activităţile posibile care se vor desfăşura anul acesta, se menţionează protecţia instalaţiilor esenţiale pentru societate, sprijinul autorităţilor (inclusiv poliţia), primirea trupelor aliate, desfăşurarea de avioane de vânătoare şi misiuni militare pentru marină.

În ultimele zile, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat deja necesitatea de a consolida prezenţa aliată pe insula arctică, în timp ce mai multe ţări europene, precum Germania şi Regatul Unit, au luat în considerare posibilitatea de a folosi această formulă pentru a linişti presupusa îngrijorare a lui Donald Trump cu privire la siguranţa Groenlandei în faţa Rusiei şi a Chinei, motiv pe care îl invocă pentru a justifica necesitatea unei anexări.

Ministrul de externe danez Lars Lokke Rasmussen şi omologul său groenlandez Vivian Motzfeldt s-au întâlnit miercuri la Washington cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, într-o reuniune găzduită de vicepreşedintele JD Vance.

Germania și Norvegia s-ar putea alătura exercițiilor

Germania ia în calcul, potrivit informațiilor apărute în presa germană, trimiterea de trupe în Groenlanda, ca parte a unui nou exercițiu european în Arctica, relatează The Guardian.

Publicația scrie că „o echipă de avangardă a Bundeswehrului” ar urma să fie trimisă prima, posibil chiar de mâine, iar ulterior ar putea fi dislocate și alte trupe, dacă va fi considerat necesar.

Totuși, presa germană notează că un purtător de cuvânt al Ministerului german al Apărării a refuzat să comenteze informațiile, motiv pentru care – ca de obicei – este recomandată o doză sănătoasă de scepticism până la o confirmare oficială.

De asemenea, Norvegia pare să se alăture exercițiilor din Groenlanda, după ce ziarul VG a relatat declarațiile ministrului norvegian al Apărării, Tore O. Sandvik, potrivit cărora doi militari norvegieni vor fi trimiși în teritoriu pentru a „cartografia o cooperare suplimentară între aliați”.