Foto Aproape 900 de militari și peste 200 de vehicule de luptă, la exercițiul NATO EAGLE SPEARHEAD 2026 de la Cincu

Grupul de Luptă NATO din România (FLF BG) a organizat, în perioada 19–25 ianuarie, exercițiul EAGLE SPEARHEAD 2026. Activitatea a avut loc la Cincu.

„Grupul de Luptă NATO din România (FLF BG) a organizat, în perioada 19–25 ianuarie, exercițiul EAGLE SPEARHEAD 2026, cel mai complex și important exercițiu desfășurat până acum de această structură.

Activitatea a avut loc la Cincu și a urmărit modul în care forțele aliate pot trece rapid de la o prezență menită să prevină un conflict la o acțiune efectivă de apărare, în cazul apariției unei amenințări reale. Exercițiul s-a desfășurat sub autoritatea Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE)”, transmit organizatorii.

Exercițiul a fost planificat în colaborare cu Centrul Național de Instruire Întrunit de la Cincu și a reunit aproximativ 900 de militari din Franța, Belgia, Spania și Luxemburg (cele patru națiuni care contribuie cu trupe la Grupul de Luptă NATO din România) alături de militari români.

De asemenea, au fost implicate peste 200 de vehicule de luptă.

„EAGLE SPEARHEAD 2026 s-a desfășurat pe baza unui scenariu realist de tip «forță contra forță», care a pus accent pe reacția rapidă, coordonarea între structuri și cooperarea dintre forțele aliate. Exercițiul a contribuit la creșterea nivelului de interoperabilitate și a demonstrat capacitatea de a acționa unitar pentru protejarea flancului sud-estic al NATO.

Totodată, a oferit un cadru de testare pentru tactici și tehnologii moderne, adaptate conflictelor de mare intensitate, pe baza lecțiilor învățate recent”, mai transmit aceștia.

Exercițiul EAGLE SPEARHEAD 2026 a demonstrat nivelul ridicat de pregătire al Grupului de Luptă NATO din România, capacitatea sa de reacție rapidă și cooperarea eficientă dintre forțele aliate și națiunea gazdă, pentru întărirea apărării pe flancul sud-estic al Alianței.

Exercițiul face parte dintr-o serie desfășurată în luna ianuarie, alături de EAGLE ARROW, axat pe logistică, și EAGLE FURY, dedicat antrenamentelor de tragere.

FLF BG este un Grup de Luptă NATO condus de Franța, ca națiune-cadru, și dislocat la Cincu din anul 2022. Grupul este format din aproximativ 1.200 de militari din Franța, Belgia, Spania și Luxemburg și reflectă angajamentul NATO de a asigura o prezență solidă, credibilă și pregătită pentru apărare pe flancul sud-estic al Alianței.