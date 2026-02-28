Un artist american a locuit ani întregi într-un apartament secret amenajat într-un mall. Cum a fost descoperit

Un artist american a reușit să trăiască timp de patru ani într-un spațiu ascuns din interiorul centrului comercial Providence Place, din statul Rhode Island, fără ca nimeni să observe. Povestea sa, relatată de publicația sârbă Blic, pare desprinsă dintr-un scenariu de film.

Totul a început în 1999, când Michael, pe atunci tânăr artist, a descoperit întâmplător, în timp ce alerga prin zonă, o încăpere goală aflată sub clădirea mall-ului. Spațiul era nefolosit și ascuns de ochii publicului. Ideea de a-l transforma într-un loc al său a prins contur câțiva ani mai târziu, în 2003, după ce a fost evacuat din locuința în care stătea.

Artistul povestește că, în perioada Crăciunului 2003–2004, o reclamă difuzată la radio promova intens centrul comercial, sugerând că acesta oferă „tot ce este necesar pentru supraviețuire și o viață sănătoasă”. Mesajul l-a inspirat să transforme ideea într-un proiect artistic – dar și într-o soluție practică de locuire.

Împreună cu mai mulți prieteni, Michael a construit un perete și o ușă secretă, care ascundeau un spațiu de aproximativ 70 de metri pătrați. Încăperea a fost mobilată cu fotolii, o consolă de jocuri video și diverse obiecte personale, devenind un adevărat apartament clandestin în inima mall-ului.

Timp de patru ani, grupul a trăit acolo fără să fie descoperit. Michael intenționa chiar să facă noi renovări și îmbunătățiri ale spațiului. Totul s-a încheiat însă brusc, în momentul în care agenții de pază ai centrului comercial au găsit intrarea secretă.

Într-o zi, cei implicați au descoperit că ușa fusese spartă, iar mai multe bunuri dispăruseră, inclusiv consola de jocuri, opere de artă și un album cu fotografii. Descoperirea a dus la formularea unor acuzații pentru încălcarea proprietății.

Cazul a ajuns în instanță, însă judecătorul i-a aplicat artistului o pedeapsă cu suspendare. În plus, acestuia i-a fost interzis accesul pe viață în centrul comercial unde a locuit ani la rând fără ca nimeni să știe.