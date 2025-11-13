Un bărbat de 21 de ani a sechestrat o tânără de 18 ani în mașina lui și ar fi plecat spre Mureș. Ajunși într-o benzinărie din Predeal, tânăra a fugit din mașină și a cerut ajutorul angajaților.

Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Predeal au fost sesizați, miercuri, în jurul orei 13.00, prin apel la 112, că o tânără din București a semnalat că fostul său partener a transportat-o cu mașina, în afara voinței sale, într-o benzinărie din Predeal.

Cei doi s-au întâlnit în București pentru a vorbi despre relația lor anterioară. Discuțiile au avut loc în mașina tânărului, în care fata s-ar fi urcat de bunăvoie, potrivit polițiștilor.

Tânărul de 21 de ani ar fi pornit mașina pentru a se îndrepta împreună spre casa sa din județul Mureș. Pe parcurs, cei doi s-au certat, iar bărbatul ar fi blocat ușile și i-ar fi împiedicat tinerei accesul la telefon, continuând călătoria chiar dacă ea a cerut să fie lăsată să coboare.

La un moment dat, a oprit la o benzinărie din Predeal, iar acela a fost momentul în care tânăra a reușit să le spună angajaților de acolo să sune de urgență la 112.

Polițiștii au venit la stația de carburanți și, după audieri, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore pentru lipsire de libertate, constatându-se și faptul că între cei doi există un risc iminent de violență. Deocamdată, este în centrul de reținere și arest din Brașov.