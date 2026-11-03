Fostul director executiv al ADI Oltul, reținut pentru delapidare. Ar fi retras, cu un card bancar, aproape 500.000 lei în trei ani

Florin Obretin, fost director executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară OLTUL, a fost reținut, luni, 2 noiembrie 2026, pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat judecătorului într-un dosar în care este acuzat că a delapidat instituția. Ar fi retras de la bancomat aproximativ 480.000 lei.

Florin Obretin și-a început ascensiunea în mandatul lui Darius Vâlcov Foto: Arhiva Adevărul

Obretin ar fi folosit un card bancar prin intermediul căruia ar fi retras, în trei ani, în perioada în care conducea ADI Oltul din poziția de director executiv, sume care totalizează aproximativ 480.000 lei.

„La data de 2 noiembrie 2026, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, au reținut un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din municipiul Slatina, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare.

În fapt, din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2024, bărbatul ar fi retras din conturile unei asociații din municipiul Slatina, prin intermediul unui card bancar, de la bancomate, suma de aproximativ 480.000 de lei, fără ca pentru aceste retrageri să existe documente justificative”, au transmis polițiștii.

Anchetatorii au dispus, luni, 2 noiembrie 2026, față de fostul director măsura reținerii pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, urmând ca astăzi, 3 noiembrie 2026, să fie prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Totdeauna în barca puterii

Florin Obretin (47 ani) și-a început ascensiunea în funcții din diverse instituții sau societăți publice prin intermediul fostului primar al municipiului Slatina, Darius Vâlcov, în anturajul căruia se afla. A fost inclusiv ales local în mandatele acestuia, iar în momentul în care Darius Vâlcov a lăsat Partidul Liberal Democrat (PDL) pentru a trece în barca PSD, Obretin, alături de alți membri ai „camarilei”, l-au urmat.

În PSD era și în perioada în care anchetatorii spun că ar fi sustras din banii instituției. A schimbat însă din nou macazul după ce a fost înlocuit din funcția de la ADI OLTUL, trecând de partea noului primar al municipiului Slatina, Mario De Mezzo. În prezent, Florin Obretin este salariatul Companiei de Apă Olt, companie a cărei activitate, teoretic, este controlată de ADI Oltul.

ADI Oltul (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul”), structură pe care Florin Obretin a condus-o și, potrivit anchetatorilor, ar fi și delapidat-o, este o asociație de dezvoltare intercomunitară înființată în anul 2007, care reunește unitățile administrativ-teritoriale (UAT) din județul Olt care beneficiază de serviciile de apă-canal furnizate de Compania de Apă Olt. Asociația este cea care reglementează funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, fiind unul dintre terenurile pe care se confruntă, în plan județean, PNL și PSD, prin intermediul persoanelor desemnate să reprezinte localitățile beneficiare ale serviciilor CAO. Instituția funcționează pe baza cotizațiilor plătite de localitățile membre (inclusiv municipiul Slatina și Consiliul Județean Olt) pentru implementarea proiectelor de infrastructură.