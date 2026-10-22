 Un român stabilit în UK a plecat în Rusia pentru o femeie cunoscută online și a primit 15 ani de închisoare pentru spionaj | adevarul.ro
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Un român stabilit în UK a plecat în Rusia pentru o femeie cunoscută online și a primit 15 ani de închisoare pentru spionaj

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David Adrian Kercso (Cherciu), un cetățean român în vârstă de 23 de ani, crescut în Marea Britanie, a fost condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei. O investigație Reuters arată însă că videoclipul publicat de serviciul rus de securitate FSB, care pretinde că surprinde arestarea sa, ar fi fost filmat la câteva luni după ce tânărul fusese deja reținut. Familia susține că acesta a ajuns în regiunea Mării Negre pentru a întâlni o femeie cunoscută pe internet.

David Adrian Kercso (Cherciu), un cetățean român în vârstă de 23 de ani, crescut în Marea Britanie.
David Adrian Kercso (Cherciu), un cetățean român în vârstă de 23 de ani, crescut în Marea Britanie. Foto: Captură Video / Reuters

Imaginile difuzate de serviciul rus de securitate FSB și preluate de presa de stat îl arată pe David Adrian Kercso (Cherciu) mergând pe o alee dintr-un parc, cu o căciulă albastră și un rucsac Adidas. Câțiva agenți îl imobilizează la pământ, iar o voce în limba engleză îl întreabă cum se numește. Tânărul își spune numele și precizează că este din România.

Potrivit unei investigații publicate de Reuters pe 22 octombrie, înregistrarea nu ar prezenta însă momentul real al arestării. Analiza imaginilor și documentele judiciare consultate de agenția de presă indică faptul că, atunci când videoclipul a fost realizat, Kercso se afla deja de mai multe luni în custodia autorităților ruse.

Arestarea sa fusese anunțată inițial de autoritățile separatiste proruse din Abhazia, regiune separatistă din Georgia. Acestea publicaseră propriile imagini cu tânărul cu o zi înainte ca el să apară pentru prima dată în fața unei instanțe din Rusia.

Sursa precizează că nu a putut verifica independent toate probele din dosarul lui Kercso. Agenția a solicitat explicații FSB-ului privind publicarea unei înregistrări care prezintă drept arestare un moment petrecut, potrivit documentelor, la luni distanță de reținerea efectivă. Instituția rusă nu a răspuns solicitării.

O relație începută pe internet l-ar fi dus la Marea Neagră

La sfârșitul anului 2023, David Adrian Kercso locuia în Reading, un oraș situat la vest de Londra, unde lucra pentru o companie specializată în reciclarea echipamentelor electronice. În acea perioadă, el a cunoscut online o femeie pe nume Valeria, originară din Abhazia.

Potrivit familiei, relația dintre cei doi s-a dezvoltat treptat, iar în august 2024 tânărul a plecat spre regiunea Mării Negre, tranzitând Turcia, pentru a o întâlni.

Din relatările pe care le-a transmis rudelor, cei doi s-ar fi întâlnit inițial în orașul rusesc Soci, după care au trecut împreună granița în Abhazia. Kercso ar fi rămas acolo pe parcursul toamnei.

Mama sa, Julia Kercso, a declarat pentru Reuters că relația s-a deteriorat în momentul în care fiul ei a început să rămână fără bani. Acesta le-ar fi spus membrilor familiei că intenționează să se întoarcă acasă.

Femeia susține că l-a avertizat în repetate rânduri să nu plece în acea zonă, din cauza riscurilor de securitate.

„I-am spus să nu meargă acolo, pentru că este foarte periculos, pentru că este un război”, a declarat Julia Kercso pentru Reuters.

Călătoria de întoarcere era programată pentru 28 noiembrie 2024. Tânărul nu a mai ajuns însă la destinație, iar în acea zi a încetat să răspundă la apeluri și mesaje.

În scrisorile trimise ulterior din detenție, Kercso le-a spus rudelor că fusese arestat în Abhazia chiar în ziua în care trebuia să plece spre casă.

Abhazia l-a prezentat drept suspect de legături cu serviciile ucrainene

Prima informare publică privind arestarea a venit pe 13 decembrie 2024, când autoritățile separatiste din Abhazia au publicat un videoclip în care agenți ai serviciului lor de securitate, SGB, îl conduc pe tânăr dintr-o mașină într-o clădire.

În înregistrare, Kercso apare făcând o mărturisire potrivit căreia ar fi păstrat legătura cu serviciile de informații ucrainene și ar fi primit sarcina de a filma cu o dronă obiective militare din Abhazia.

În scrisorile sale către familie, tânărul a susținut însă că declarația fusese impusă de cei care îl rețineau. El a afirmat că fusese obligat să memoreze un text și să îl recite în fața camerei, după ce i se promisese că va fi trimis acasă dacă se conformează.

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Potrivit relatării sale, în loc să fie eliberat, a fost dus la graniță și predat agenților FSB din Rusia.

Documentele judiciare disponibile online arată că, pe 14 decembrie 2024, la o zi după publicarea videoclipului din Abhazia, Kercso s-a prezentat în fața unui judecător al Tribunalului Districtual Khostinsky din Soci. Aceasta a fost prima dintre cele zece apariții în instanță înregistrate în următoarele patru luni, în cadrul cărora măsura arestării preventive i-a fost prelungită aproximativ o dată la două săptămâni.

Videoclipul arestării ar fi fost filmat după patru luni de detenție

În scrisorile trimise familiei, Kercso a afirmat că videoclipul publicat ulterior de FSB, care prezintă presupusa sa arestare, a fost filmat la mijlocul lunii aprilie, în Soci. La acel moment, el se afla deja de aproximativ patru luni în custodia autorităților ruse.

Tânărul a povestit că a fost trezit în zori de agenți FSB și dus într-o zonă din apropiere pentru a fi filmată scena.

Analiza Reuters este compatibilă cu această versiune. Agenția a identificat locul filmării ca fiind o porțiune de parc de-a lungul râului Matsesta, din Soci. Traseul aleilor, un stâlp de pod, iluminatul stradal, copacii, zona cu iarbă și un zid corespund imaginilor de arhivă și fotografiilor din satelit ale zonei.

Deși data exactă a filmării nu a putut fi stabilită, vegetația abundentă indică faptul că imaginile au fost realizate după începutul primăverii. Prin urmare, acestea nu ar putea reprezenta arestarea din noiembrie 2024, având în vedere perioada de detenție documentată în fața instanțelor din Soci.

Evgheni Smirnov, un avocat rus familiarizat cu dosarul, a declarat pentru Reuters că filmarea unor astfel de scene după reținerea suspecților nu este un caz izolat.

„Am văzut acest lucru în zeci de cazuri în care persoane reținute cu luni înainte sunt duse pe o stradă din oraș, într-o pădure sau într-o gară pentru a fi filmat un videoclip cu o arestare înscenată”, a afirmat avocatul.

FSB nu a oferit explicații cu privire la motivele pentru care a publicat înregistrarea în aceste condiții.

Tânărul susține că a fost torturat și că acuzațiile au fost fabricate

În scrisorile trimise familiei, Kercso a afirmat că, după transferul în Rusia, a fost bătut, ținut în izolare și torturat. Reuters precizează că nu a putut verifica independent aceste acuzații.

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La momentul condamnării, FSB a susținut că tânărul ar fi transmis unui serviciu de informații ucrainean informații despre pozițiile sistemelor rusești de apărare antiaeriană din Soci, în vara anului 2024. Și în acest caz, agenția rusă a publicat imagini în care Kercso apare mărturisind faptele de care era acuzat.

Tânărul afirmă că și această declarație a fost obținută sub constrângere și neagă acuzațiile.

„Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat, mi-au furat viața fără niciun motiv și au inventat totul”, a scris el într-o scrisoare.

În prezent, Kercso a învățat limba rusă în închisoare, însă spune că îi este foarte dor de familie și că speră să se întoarcă acasă. Potrivit Reuters, el intenționează să conteste condamnarea.

Pentru familia sa, cazul a fost marcat încă de la început de incertitudine și de informații contradictorii. Julia Kercso spune că a încercat să îl convingă pe fiul ei să renunțe la călătorie, însă acesta nu i-a urmat sfatul.

Tânărul privește acum plecarea în regiunea Mării Negre drept o greșeală care i-a schimbat radical viața.

„Acum știu că a veni aici a fost o greșeală uriașă. Am fost orbit de dragoste și nu am văzut semnalele de avertizare”, a transmis el.

Reuters a precizat că a trimis solicitări de comentarii către serviciul de securitate din Abhazia, ambasada Rusiei la Londra și ministerele de externe din România și Ucraina. Niciuna dintre instituțiile contactate nu a răspuns până la publicarea investigației. Agenția a încercat, de asemenea, să o contacteze pe Valeria, femeia pe care Kercso ar fi cunoscut-o online, fără să primească un răspuns.

Cazul ridică întrebări privind modul în care au fost prezentate public arestarea și mărturisirile tânărului. Totuși, acuzațiile de tortură și de fabricare a probelor rămân, în lipsa unei verificări independente, afirmații făcute de Kercso, în timp ce circumstanțele complete ale dosarului nu au putut fi stabilite de Reuters.

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