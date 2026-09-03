Reactoarele de la Cernavodă rămân oprite cel puțin încă 10 zile. Debitul Dunării este prea mic pentru repornirea centralei

Cele două reactoare ale Centralei Nucleare de la Cernavodă vor rămâne oprite cel puțin încă 10 zile, în condițiile în care Dunărea nu are deocamdată debitul necesar pentru funcționarea în siguranță a sistemelor de răcire. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că prognoza hidrologică este în continuare „rezervată”, cu mici creșteri de debit, dar fără o tendință constantă de revenire.

Reactoarele de la Cernavodă vor rămâne închise încă 10 zile Foto: Adevărul

Centrala Nucleară de la Cernavodă nu poate fi repornită deocamdată, din cauza secetei și a nivelului scăzut al Dunării. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că, potrivit prognozelor pentru următoarele 10 zile, nu există condițiile necesare pentru reluarea funcționării celor două reactoare.

„În continuare, centrala de la Cernavodă, cele două reactoare, este închisă din cauza secetei, a scăderii nivelului Dunării și a imposibilității de a funcționa în siguranță cu pompele de răcire care răcesc reactoarele”, a declarat Cristian Bușoi, potrivit TVR.

Dunărea nu are încă debitul necesar

Problema este legată de cantitatea insuficientă de apă disponibilă pentru sistemul de răcire al centralei.

Potrivit oficialului, prognoza hidrologică pentru următoarele 10 zile nu indică o îmbunătățire suficient de mare și constantă pentru ca reactoarele să poată fi repornite.

„Prognoza pentru următoarele 10 zile nu se arată foarte încurajatoare. Prognoza este rezervată, sunt mici creșteri de debit, dar nu există o creștere constantă”, a explicat Bușoi.

În aceste condiții, centrala va rămâne oprită cel puțin până când nivelul și debitul Dunării vor permite funcționarea în condiții de siguranță.

„Cel puțin pentru următoarele 10 zile nu există condiții pentru a putea vorbi despre redeschiderea unităților de la Cernavodă”, a mai spus secretarul de stat.

Sistemul energetic funcționează în siguranță

Oprirea celor două reactoare reduce temporar producția de energie nucleară a României, însă autoritățile susțin că sistemul energetic național poate funcționa în condiții de siguranță.

„Însă, în linii mari, sistemul energetic funcționează în siguranță”, a declarat Cristian Bușoi.

Unitatea 1 a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în dimineața zilei de 28 iulie 2026, din cauza debitului foarte scăzut al Dunării.

Unitatea 2 a intrat în procedura de oprire controlată pe 13 august 2026, tot din cauza scăderii continue a nivelului Dunării.

Din 13 august, ambele unități au fost menținute în stare oprită sigură.

Repornirea reactoarelor va depinde de evoluția debitelor Dunării și de îndeplinirea condițiilor necesare pentru funcționarea în siguranță a sistemelor de răcire.