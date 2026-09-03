 Reactoarele de la Cernavodă rămân oprite cel puțin încă 10 zile. Debitul Dunării este prea mic pentru repornirea centralei | adevarul.ro
search
Joi, 3 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Reactoarele de la Cernavodă rămân oprite cel puțin încă 10 zile. Debitul Dunării este prea mic pentru repornirea centralei

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Cele două reactoare ale Centralei Nucleare de la Cernavodă vor rămâne oprite cel puțin încă 10 zile, în condițiile în care Dunărea nu are deocamdată debitul necesar pentru funcționarea în siguranță a sistemelor de răcire. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că prognoza hidrologică este în continuare „rezervată”, cu mici creșteri de debit, dar fără o tendință constantă de revenire.

Reactoarele de la Cernavodă
Reactoarele de la Cernavodă vor rămâne închise încă 10 zile Foto: Adevărul

Centrala Nucleară de la Cernavodă nu poate fi repornită deocamdată, din cauza secetei și a nivelului scăzut al Dunării. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că, potrivit prognozelor pentru următoarele 10 zile, nu există condițiile necesare pentru reluarea funcționării celor două reactoare.

„În continuare, centrala de la Cernavodă, cele două reactoare, este închisă din cauza secetei, a scăderii nivelului Dunării și a imposibilității de a funcționa în siguranță cu pompele de răcire care răcesc reactoarele”, a declarat Cristian Bușoi, potrivit TVR.

Dunărea nu are încă debitul necesar

Problema este legată de cantitatea insuficientă de apă disponibilă pentru sistemul de răcire al centralei.

Potrivit oficialului, prognoza hidrologică pentru următoarele 10 zile nu indică o îmbunătățire suficient de mare și constantă pentru ca reactoarele să poată fi repornite.

„Prognoza pentru următoarele 10 zile nu se arată foarte încurajatoare. Prognoza este rezervată, sunt mici creșteri de debit, dar nu există o creștere constantă”, a explicat Bușoi.

În aceste condiții, centrala va rămâne oprită cel puțin până când nivelul și debitul Dunării vor permite funcționarea în condiții de siguranță.

„Cel puțin pentru următoarele 10 zile nu există condiții pentru a putea vorbi despre redeschiderea unităților de la Cernavodă”, a mai spus secretarul de stat.

Sistemul energetic funcționează în siguranță

Oprirea celor două reactoare reduce temporar producția de energie nucleară a României, însă autoritățile susțin că sistemul energetic național poate funcționa în condiții de siguranță.

„Însă, în linii mari, sistemul energetic funcționează în siguranță”, a declarat Cristian Bușoi.

Unitatea 1 a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în dimineața zilei de 28 iulie 2026, din cauza debitului foarte scăzut al Dunării.

Unitatea 2 a intrat în procedura de oprire controlată pe 13 august 2026, tot din cauza scăderii continue a nivelului Dunării.

Din 13 august, ambele unități au fost menținute în stare oprită sigură.

Repornirea reactoarelor va depinde de evoluția debitelor Dunării și de îndeplinirea condițiilor necesare pentru funcționarea în siguranță a sistemelor de răcire.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
digi24.ro
image
Meteorologii europeni au publicat prima prognoză pentru iarnă. Un fenomen climatic major ar putea influența vremea
stirileprotv.ro
image
De la „Fără penali în funcții publice” au ajuns la „nicio funcție publică fără penali.” Cum s-a transformat USR din partidul celor care apără Justiția și se luptă cu corupția în partidul celor care se luptă cu Justiția
gandul.ro
image
Cum încearcă Maduro să scape de procesul pentru narcoterorism
mediafax.ro
image
Denis Drăguş, transferat de FCSB! Gigi Becali: “A semnat! Le-am închis”. Ce clauză va avea atacantul. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum a funcționat timp de doi ani un post de radio online care emitea propagandă legionară. Radio Camarad, emisiuni despre „mafia evreiască”, „goimi” și „târtani”
libertatea.ro
image
Cel mai deprimant oraș din lume. Nu există drumuri care să-l lege de restul țării și soarele nu răsare timp de 45 de zile
digi24.ro
image
Takayuki Seto l-a uimit pe Ioanițoaia cu prețurile din Japonia! Au ajuns să fie mult mai mici decât în România
gsp.ro
image
Fiica cea mare a lui Gigi Becali a primit lovitura de la instanță
digisport.ro
image
Chifteluțe cu sos de smântână. Află cum să le prepari ca un bucătar!
click.ro
image
Rătăcea din plajă în plajă căutându-și mama printre turiști, în Grecia. Puiul de focă Alexis a fost salvat după ce a rămas fără puteri
antena3.ro
image
Finanţe personale. Ce cumperi cu 10.000 de lei, un ETF sau un fond de acţiuni?
zf.ro
image
Românii nu mai sunt acceptați la creditele ipotecare. Ce salariu îți trebuie pentru 64.000 de euro împrumutați
observatornews.ro
image
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal
cancan.ro
image
Judecătoare cu 12.000€ salariu, a ieșit la pensie cu 7.000€. După câteva luni s-a făcut notar. Legea permite
newsweek.ro
image
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
prosport.ro
image
Cui i-a donat Ion Țiriac averea de miliarde de euro. Ce îl întristează acum pe fostul tenismen: „La vârsta mea trebuie să fiu aici”
playtech.ro
image
Marius Șumudică, prima reacție după plecarea lui Korenica la FCSB: “N-am cuvinte! Era unul dintre cei mai buni jucători ai mei”
fanatik.ro
image
De ce stațiunile de pe litoralul românesc poartă nume de planete
ziare.com
image
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o direct: ”E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
digisport.ro
image
„Vine controlorul cu imbusul”. Ce au pățit pasagerii în noile trenuri cușetă București–Satu Mare
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Codin Maticiuc în care stă cu soția, cei trei copii și cu părinții. Vila este impunătoare, plină de obiecte de artă și mobilă în stil clasic / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Oficial. Lista românilor care vor avea salariile scăzute din 2027
mediaflux.ro
image
Sorana Cîrstea, întâlnire la cafea în New York: „Mândră că sunt româncă!” » Ce meserie ar fi ales dacă nu juca tenis
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Covrigul negru care atrage toate privirile în Șcheii Brașovului. Cât costă și ce conține, de fapt, produsul neobișnuit
actualitate.net
image
Dan Alexa, prima reacție după dezvăluirile Andreei Popescu. Ce spune despre vedetă: „Nu ar trebui să intereseze pe nimeni”
click.ro
image
Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, față în față cu un exorcist la Asia Express. Ce s-a întâmplat în casa bărbatului le-a marcat
click.ro
image
Fiica Oanei Roman, apariție de revistă la un eveniment monden. Ce rochie elegantă a purtat adolescenta
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
concubina din China antica imagine generată cu AI png
„Pentru ei, noaptea era prea scurtă!” „Concubina Prețioasă”, aleasă dintr-un harem de 3000 de femei, l-a îngenuncheat pe Împărat
okmagazine.ro
Capul statuii împăratului Hadrian a fost găsit separat de restul sculpturii
O statuie aproape completă a împăratului Hadrian, înaltă de 2,14 metri, descoperită de arheologi în oraș antic Kibyra
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alertă alimentară! Brânză contaminată cu Listeria, retrasă de la METRO. Despre ce brand și ce lot este vorba
image
Dan Alexa, prima reacție după dezvăluirile Andreei Popescu. Ce spune despre vedetă: „Nu ar trebui să intereseze pe nimeni”

OK! Magazine

image
Amanta care l-a înnebunit pe Ducele Milanului și-a codificat amorul cu ajutorul lui Da Vinci! Artistul a făcut-o nemuritoare