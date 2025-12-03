Sindicaliștii din Guvern amenință că vor bloca ședințele Executivului, dacă le vor fi diminuate salariile: „Funcționarul onest nu este dușmanul României”

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a respins miercuri reforma administrației publice propusă de premierul Ilie Bolojan și a transmis un avertisment ferm: în cazul reducerii salariilor funcționarilor publici, va declanșa proteste și acțiuni care ar putea împiedica desfășurarea normală a ședințelor de Guvern.

„Guvernul României se pregătește, din nou, să arunce povara propriilor erori pe umerii celor care țin statul în funcțiune. Peste 4.800 de lucrători din administrația publică au semnat o scrisoare deschisă adresată premierului, prin care îi cer să înceteze practica toxică de a transforma funcționarii publici în vinovatul de serviciu pentru dezechilibrele bugetare create prin decizii politice hazardate, prin lipsă de viziune și prin ani de politizare excesivă”, se arată în comunicatul SAALG.

Sindicaliștii susțin că, timp de aproape două decenii, administrația publică a fost supusă unui mecanism repetitiv de denigrare: „statul gras”, „povara bugetară”, „problema costurilor”, în timp ce funcționarii publici, care nu sunt subordonați politic, asigură stabilitatea și continuitatea instituțiilor.

„Transformarea administrației într-un teren de vânătoare politică sau poligon pentru experimente administrative, prin tăieri, marginalizări și presiuni, nu reprezintă reformă, ci erodarea lentă, dar programatică, a unei funcții publice care ar trebui să fie independentă, profesională și respectată. Sindromul <broaștei fierte> se aplică perfect: atac după atac, aparent minor, până când instituțiile și autoritățile publice rămân fără capacitatea de a funcționa și a livra către cetățeni servicii de calitate.”

Referitor la măsurile anunțate de Guvern, SAALG avertizează cu proteste.

„Ne aflăm într-un punct de inflexiune cum rar s-a mai văzut. Dacă Guvernul își asumă decizia de diminuare a salariilor bugetarilor, atunci trebuie să își asume și consecințele. În cazul în care se va adopta o astfel de măsură, Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului va demara procedurile pentru declanșarea formelor legale de protest, inclusiv analizarea unor acțiuni care pot duce la suspendarea activității unor structuri esențiale, între care și ANAP, precum și la imposibilitatea desfășurării, în condiții normale, a ședințelor de Guvern.”

SAALG atrage atenția că orice reformă aplicată fără consultarea funcționarilor publici riscă să eșueze și subliniază importanța dialogului. „Reamintim că în campania electorală actualul premier a promis o guvernare onestă, fundamentată pe dialog. Aplicarea unor măsuri cu impact major fără consultarea partenerilor sociali nu înseamnă responsabilitate, ci dispreț instituțional. Solicităm premierului abandonarea imediată a oricărui demers de diminuare a veniturilor lucrătorilor din administrația publică și deschiderea unui dialog real cu reprezentanții lucrătorilor din administrația publică, prin inițierea de urgență a unei întâlniri directe cu aceștia”, a precizat Sindicatul.

Sindicaliștii mai subliniază rolul funcționarilor publici în menținerea funcționării statului.

„Orice reformă făcută împotriva oamenilor care asigură funcționarea statului este o reformă sortită eșecului. Funcționarul onest nu este dușmanul României. Funcționarul onest este România care funcționează. NOI NU suntem EI”, au transmis sindicaliștii.

SAALG avertizează că orice reducere a salariilor sau măsuri unilaterale care afectează funcționarii publici vor avea consecințe directe asupra activității instituțiilor publice și a capacității Guvernului de a funcționa normal, precum și asupra calității serviciilor oferite cetățenilor.