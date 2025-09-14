search
Duminică, 14 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Angajații din administraţie protestează luni în fața Guvernului și vor merge în marș la Parlament. Amenință cu greva, iar premierul Bolojan i-a chemat la discuții

0
0
Publicat:

Sindicaliştii din administraţie protestează luni în Capitală, nemulţumiţi de noile măsuri anunţate de Guvern, pe care le consideră generator de blocaje în sectorul public. Aceștia amenință cu declanșarea unei greve generale.  

Protest masiv în București, luni, la Guvern și la Parlament / Sursa foto: Arhivă
Protest masiv în București, luni, la Guvern și la Parlament / Sursa foto: Arhivă

Protest de amploare: angajații din adminstrația publică ies în stradă pentru a-și striga nemulțumirea față de reducerile de personal anunțate de Bolojan

Sindicaliştii din administraţie protestează luni în Capitală, nemulţumiţi că măsurile anunţate de Executiv vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate. Ei ameninţă cu greva generală dacă aceste măsuri vor fi adoptate. Reprezentanţii protestatarilor afimă că au fost invitaţi luni, la discuţii cu premierul Ilie Bolojan, potrivit news.ro

Începând de la ora 10.00, protestatarii se vor aduna în Piaţa Victoriei, unde vor sta până la ora 13.00. 

Apoi, se vor deplasa pe traseul: Piaţa Victoriei – Şos. Berzei – Buzeşti – Str. Vasile Pârvan – Pod Haşdeu – Str. BP Haşdeu – Bd. Naţiunilor Unite – Parc Izvor, în intervalul 14.00 - 15.00 fiind programată o adunare publică la Palatul Parlamentului. 

Angajații de la stat au amenințat cu greva generală, iar premierul Bolojan i-a chemat de urgență pentru discuții la Guvern

„La finalul protestului, în jurul orei 14:45, premierul Ilie Bolojan ne-a invitat la discuții” a transmis FNSA. 

”În cazul în care Primul-ministru nu va renunţa la politicile adoptate «din pix» şi fără fundament real, protestele organizaţiilor noastre vor continua şi se vor radicaliza, culminând cu greva generală în sector, pentru ca drepturile şi interesele legitime ale angajaţilor în faţa unor măsuri abuzive, care ameninţă stabilitatea funcţiei publice şi calitatea serviciilor publice oferite cetăţenilor, trebuie apărate”, avertizau sindicaliştii la începutul acestei luni.

Ei doresc respectarea drepturilor fundamentale: la muncă, la stabilitate şi carieră în funcţia publică, la condiţii de muncă decente, la negociere colectivă şi autonomie locală, eliminarea mandatelor temporare şi a testărilor periodice impuse funcţionarilor publici, măsuri care ar conduce la politizarea administraţiei şi la destabilizarea resursei umane, respectarea stabilităţii şi predictibilităţii funcţiei publice, prin respingerea modificărilor la Codul administrativ ce încalcă dreptul constituţional la muncă, în special cea privind crearea forţată a jumătăţii de funcţionar public pe posturi ocupate. 

Alte revendicări sunt realizarea de analize reale de impact social şi financiar înaintea oricărei reduceri de personal, incluzând efectele asupra contribuţiilor sociale, veniturilor bugetare, şomajului şi costurilor suplimentare generate de externalizarea serviciilor publice şi renunţarea la intenţia de a stabili «meniul pentru săraci» – o grilă de salarizare discriminatorie pentru personalul din unităţile administrativ – teritoriale cu venituri reduse din impozite şi taxe locale, cu încălcarea principiului «la muncă egală – salarizare similară» prevăzut în Carta Socială Europeană, precum şi a principiului creării procedurilor de egalizare financiară, prevăzut în Carta Europeană a Autonomiei Locale. 

Grevă generală în administrația publică, din 15 septembrie. Sindicaliștii reclamă „cel mai mare val de concedieri din ultimii 30 de ani” 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) a anunţat pregătirea unei greve generale începând cu 15 septembrie, ca reacție la planurile Guvernului de reducere masivă a personalului din primării, între 20% şi 45%, considerat cel mai mare val de concedieri din ultimii 30 de ani.   

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) anunţă pregătiri pentru o grevă generală, acuzând Guvernul că pregăteşte cel mai mare val de concedieri din ultimii 30 de ani, potrivit Agepres.

FNSA urmează să decidă calendarul acţiunilor de protest. Greva de avertisment va consta în întreruperea activităţii pentru două ore în întreaga administraţie publică din România. Aceasta va fi urmată de greva generală, se arată într-un comunicat. 

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
digi24.ro
image
Asasinarea lui Charlie Kirk. Motivul crimei lui Tyler Robinson rămâne un mister, alimentând numeroase teorii ale conspirației
stirileprotv.ro
image
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi gata și cum va arăta parcul liniar din Sectorul 6
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Fiul unui fost mare fotbalist, suspect într-un accident în Primăverii! A lovit o femeie și a fugit de la fața locului! Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum ar putea arată succesiunea lui Putin în Rusia: paradoxul cercului de apropiați ai liderului rus
libertatea.ro
image
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
A primit o lovitură de proporții, după ce a spus că nu le lasă celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 €
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
observatornews.ro
image
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
cancan.ro
image
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
prosport.ro
image
Mă poate da vecinul în judecată pentru că refuz să plătesc gardul comun? Explicaţia oficială
playtech.ro
image
Ce achiziție spectaculoasă a făcut Ion Țiriac. La 86 de ani are o întreagă colecție de mașini de lux
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
I-au găsit înlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi după înfrângerea cu Juventus
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
A murit Ionuț Americanu! Anunțul tulburător făcut de Cornelia, dansatoarea maneliștilor: „Nu-mi vine să cred”
kanald.ro
image
Pensia minimă garantată după 25 de ani de muncă, conform noii legi
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ce înseamnă o pensie decentă pentru un român în 2025. De câţi bani are nevoie un bunic pentru a fi şi nepoţii fericiţi
romaniatv.net
image
Semne că vine criza mondială. Va lovi și România
mediaflux.ro
image
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Monica Gabor mesaj clar pentru Cătălin Botezatu, după debutul Irinei Columbeanu în modă: „A fost o experiență”
click.ro
image
Rulouri cu scorțișoară și vanilie, rețeta care a dat gata TikTok-ul. Au o textură pufoasă, o aromă unică și o cremă catifelată. VIDEO
click.ro
image
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (16) jpg
Trecutul lui Kate Middleton, descoperit până la ultimele secrete! Cui nu i-a convenit că mergea des în vacanțe și că muncea pentru părinți
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa
image
Monica Gabor mesaj clar pentru Cătălin Botezatu, după debutul Irinei Columbeanu în modă: „A fost o experiență”

OK! Magazine

image
Trecutul lui Kate Middleton, descoperit până la ultimele secrete! Cui nu i-a convenit că mergea des în vacanțe și că muncea pentru părinți

Click! Pentru femei

image
Julia Roberts, o mamă strictă: „Le spuneam copiilor limitele și cum nu se schimbă niciun centimetru”

Click! Sănătate

image
Ce să mănânci ca să ai ficatul sănătos