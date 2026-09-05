Serbia și Macedonia de Nord intră în Coridorul Vertical. Memorandumul a fost semnat

România a participat vineri, 4 septembrie, prin Transgaz, la semnarea Memorandumului de Înțelegere privind extinderea Coridorului Vertical și includerea Serbiei și Macedoniei de Nord.

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„Azi, 4 septembrie 2026, la Salonic (Grecia), în marja celei de-a 10-a ediții a Forumului de Energie din Europa de Sud-Est (SEEF), organizată de Camera de Comerț Americano-Elenă, a fost semnat Memorandumul de Înțelegere privind extinderea Coridorului Vertical și includerea unor membri noi, respectiv operatorii de transport și sistem gaze naturale din Serbia (Transportgas Serbia LLV) și Macedonia de Nord (NOMAGAS JSC Skopje), marcând o nouă etapă în extinderea Coridorului Vertical către Balcanii de Vest”, transmite Transgaz într-un comunicat.

La ceremonia de semnare au participat miniștrii energiei din Grecia, Bulgaria, Cipru și Macedonia de Nord, reprezentanți ai operatorilor de transport al gazelor din Grecia, Bulgaria, România, Moldova, Ungaria, Slovacia, Ucraina, Macedonia de Nord și Serbia, precum și oficiali americani.

„Securitatea energetică este una dintre cele mai importante dimensiuni ale securității naționale, deoarece energia este fundamentul funcționării oricărui stat modern – de la economie și infrastructuri critice, până la bunăstarea populației și stabilitate politică.

Securitatea energetică este o condiție esențială pentru securitatea națională, pentru că fără energie sigură și stabilă nu poate exista economie funcțională, infrastructură reziliență sau apărare eficientă. În contextul geopolitic actual ea devine un pilon strategic al politicii naționale și europene de securitate”, a transmis Cristian Bușoi, Secretar de Stat în Ministerul Energiei, potrivit comunicatului.

Cristian Bușoi mai spune că extinderea Coridorului Vertical consolidează securitatea energetică a României și a regiunii prin diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare cu gaze.

Potrivit acestuia, investițiile Transgaz în interconectare, alături de viitoarele resurse de gaze din Neptun Deep, pot permite României să-și valorifice poziția geostrategică și să devină un pol energetic și economic al Europei.

Directorul Transgaz, despre extinderea Coridorului Vertical

Ion Sterian, directorul general al SNTGN Transgaz, mai spune că extinderea Coridorului Vertical către Macedonia de Nord și Serbia va consolida conectivitatea și reziliența energetică a regiunii și va contribui la dezvoltarea unei piețe de gaze mai integrate și competitive.

Directorul general al Transgaz precizează că operatorii vor coopera pentru dezvoltarea infrastructurii, creșterea capacității de transport și atragerea de finanțări pentru investițiile necesare:

„Așa cum am mai afirmat, Coridorul Vertical de Gaze reprezintă un element-cheie al cooperării energetice dintre România, Statele Unite și statele din Europa Centrală, de Est și Balcani, iar prin extinderea sa, prin dezvoltarea interconectărilor sistemelor naționale de transport al gazelor naturale din Grecia, Bulgaria, România, cu cele ale Republicii Moldova și Ucrainei, pe de o parte.

Respectiv, cu sistemele naționale de transport al gazelor naturale din Ungaria, Austria, Cehia, Slovacia, Polonia, Germania, pe de altă parte, acest coridor Nord-Sud creează o infrastructură modernă, sigură și eficientă, capabilă să asigure fluxuri bidirecționale de gaze și să răspundă nevoilor tot mai complexe ale pieței energetice regionale.”

Transgaz este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport al gazelor naturale și asigură transportul intern și internațional al gazelor, precum și dispecerizarea acestora, în conformitate cu legislația și standardele naționale și europene.

Terminalul de la Alexandroupolis poate furniza 5,5 miliarde de metri cubi de gaze

Terminalul FSRU de la Alexandroupolis, operațional din octombrie 2024 și operat de Gastrade S.A., are o capacitate anuală de regazificare de 5,5 miliarde de metri cubi și poate stoca 153.500 de metri cubi de GNL.

Capacitatea terminalului este rezervată de 14 companii până în 2030, iar gazele ajung în Grecia, Bulgaria, România, Serbia, Ungaria, Ucraina și Republica Moldova.

Cooperarea pentru Coridorul Vertical a început în 2016, printr-o declarație comună semnată de Grecia, Bulgaria, România și Ungaria. În 2019, operatorii de transport din cele patru țări, alături de ICGB, au semnat Memorandumul de Înțelegere privind proiectul.

În 2022, Gastrade, operatorul terminalului GNL de la Alexandroupolis, a fost inclus în proiect, iar în 2024 cooperarea s-a extins prin participarea Vestmoldtransgaz din Republica Moldova, GTSOU din Ucraina și Eustream din Slovacia.