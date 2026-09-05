 Serbia și Macedonia de Nord intră în Coridorul Vertical. Memorandumul a fost semnat | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 5 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Serbia și Macedonia de Nord intră în Coridorul Vertical. Memorandumul a fost semnat

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

România a participat vineri, 4 septembrie, prin Transgaz, la semnarea Memorandumului de Înțelegere privind extinderea Coridorului Vertical și includerea Serbiei și Macedoniei de Nord.

gaz gaze energei conducte gazoduct foto shutterstock
Foto: Shutterstock

„Azi, 4 septembrie 2026, la Salonic (Grecia), în marja celei de-a 10-a ediții a Forumului de Energie din Europa de Sud-Est (SEEF), organizată de Camera de Comerț Americano-Elenă, a fost semnat Memorandumul de Înțelegere privind extinderea Coridorului Vertical și includerea unor membri noi, respectiv operatorii de transport și sistem gaze naturale din Serbia (Transportgas Serbia LLV) și Macedonia de Nord (NOMAGAS JSC Skopje), marcând o nouă etapă în extinderea Coridorului Vertical către Balcanii de Vest”, transmite Transgaz într-un comunicat.

La ceremonia de semnare au participat miniștrii energiei din Grecia, Bulgaria, Cipru și Macedonia de Nord, reprezentanți ai operatorilor de transport al gazelor din Grecia, Bulgaria, România, Moldova, Ungaria, Slovacia, Ucraina, Macedonia de Nord și Serbia, precum și oficiali americani.

„Securitatea energetică este una dintre cele mai importante dimensiuni ale securității naționale, deoarece energia este fundamentul funcționării oricărui stat modern – de la economie și infrastructuri critice, până la bunăstarea populației și stabilitate politică.

Securitatea energetică este o condiție esențială pentru securitatea națională, pentru că fără energie sigură și stabilă nu poate exista economie funcțională, infrastructură reziliență sau apărare eficientă. În contextul geopolitic actual ea devine un pilon strategic al politicii naționale și europene de securitate”, a transmis Cristian Bușoi, Secretar de Stat în Ministerul Energiei, potrivit comunicatului.

Cristian Bușoi mai spune că extinderea Coridorului Vertical consolidează securitatea energetică a României și a regiunii prin diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare cu gaze.

Potrivit acestuia, investițiile Transgaz în interconectare, alături de viitoarele resurse de gaze din Neptun Deep, pot permite României să-și valorifice poziția geostrategică și să devină un pol energetic și economic al Europei.

Directorul Transgaz, despre extinderea Coridorului Vertical

Ion Sterian, directorul general al SNTGN Transgaz, mai spune că extinderea Coridorului Vertical către Macedonia de Nord și Serbia va consolida conectivitatea și reziliența energetică a regiunii și va contribui la dezvoltarea unei piețe de gaze mai integrate și competitive.

Directorul general al Transgaz precizează că operatorii vor coopera pentru dezvoltarea infrastructurii, creșterea capacității de transport și atragerea de finanțări pentru investițiile necesare:

„Așa cum am mai afirmat, Coridorul Vertical de Gaze reprezintă un element-cheie al cooperării energetice dintre România, Statele Unite și statele din Europa Centrală, de Est și Balcani, iar prin extinderea sa, prin dezvoltarea interconectărilor sistemelor naționale de transport al gazelor naturale din Grecia, Bulgaria, România, cu cele ale Republicii Moldova și Ucrainei, pe de o parte.

Respectiv, cu sistemele naționale de transport al gazelor naturale din Ungaria, Austria, Cehia, Slovacia, Polonia, Germania, pe de altă parte, acest coridor Nord-Sud creează o infrastructură modernă, sigură și eficientă, capabilă să asigure fluxuri bidirecționale de gaze și să răspundă nevoilor tot mai complexe ale pieței energetice regionale.”

Transgaz este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport al gazelor naturale și asigură transportul intern și internațional al gazelor, precum și dispecerizarea acestora, în conformitate cu legislația și standardele naționale și europene.

Terminalul de la Alexandroupolis poate furniza 5,5 miliarde de metri cubi de gaze

Terminalul FSRU de la Alexandroupolis, operațional din octombrie 2024 și operat de Gastrade S.A., are o capacitate anuală de regazificare de 5,5 miliarde de metri cubi și poate stoca 153.500 de metri cubi de GNL.

Capacitatea terminalului este rezervată de 14 companii până în 2030, iar gazele ajung în Grecia, Bulgaria, România, Serbia, Ungaria, Ucraina și Republica Moldova.

Cooperarea pentru Coridorul Vertical a început în 2016, printr-o declarație comună semnată de Grecia, Bulgaria, România și Ungaria. În 2019, operatorii de transport din cele patru țări, alături de ICGB, au semnat Memorandumul de Înțelegere privind proiectul.

În 2022, Gastrade, operatorul terminalului GNL de la Alexandroupolis, a fost inclus în proiect, iar în 2024 cooperarea s-a extins prin participarea Vestmoldtransgaz din Republica Moldova, GTSOU din Ucraina și Eustream din Slovacia.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
FOTO Harta lumii a fost modificată la ONU pentru o reprezentare mai apropiată de realitate. SUA s-au opus
digi24.ro
image
Reacția fermă a lui Trump despre posibilitatea ca Putin să atace NATO. Ce le-a transmis liderul american aliaților
stirileprotv.ro
image
Dan Turturică, fostul șef al TVR, vrea să obțină o mică avere de la Televiziunea Română. Detalii în exclusivitate din dosarul deschis în instanță
gandul.ro
image
Daniel Băluță, despre șantierele care îi exasperează pe bucureșteni: „Trebuie să le închidem cât mai repede”
mediafax.ro
image
Primăria București, anunț oficial! Când joacă FCSB primul meci pe Arena Națională și cât scoate Gigi Becali din buzunar
fanatik.ro
image
Rusia atacă Europa cu sabotaje în spirală. Campania din august, una dintre cele mai agresive: țintele luate în vizor și care sunt riscurile. „NATO va fi nevoită să reacționeze”
libertatea.ro
image
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”
digi24.ro
image
Prăbușire totală! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
gsp.ro
image
Gigi Becali, nemilos după lovitura primită de fiica sa în instanță
digisport.ro
image
Un tânăr de 18 ani a rămas fără BMW. Motivul pentru care Curtea de Apel Cluj i-a confiscat mașina
click.ro
image
VIDEO Un camion a fost blocat pe șine de bariere, dar șoferul n-a vrut să le spargă și nu a mai reușit să evite trenul
antena3.ro
image
Dezastru: Încă o fabrică se închide în România. Toţi cei 450 de angajaţi vor rămâne fără un loc de muncă
zf.ro
image
Cum arată casele oferite gratuit profesorilor care se mută în Iaşi. Una singură costă 140.000 de euro
observatornews.ro
image
Motivul real pentru care Marcel și Armina au fost dați afară DE URGENȚĂ de la Insula iubirii 2026. Cum a comis-o soția lui Maluma
cancan.ro
image
Când se plătesc pensiile, alocațiile, indeminzațiile, ajutorul de incluziune în septembrie? Lista completă
newsweek.ro
image
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
prosport.ro
image
Poți primi amendă în parcarea Lidl, Kaufland sau Carrefour? Ce spune exact Codul Rutier în 2026
playtech.ro
image
I-a anunţat plecarea înaintea derby-ului Dinamo – FCSB: “Va schimba mediul! Trebuie să joace!” . Exclusiv
fanatik.ro
image
De ce stațiunile de pe litoralul românesc poartă nume de planete
ziare.com
image
CFR Cluj a cerut un jucător de la FCSB, pentru a-l lăsa pe Karlo Muhar să semneze cu roș-albaștrii
digisport.ro
image
„Vârsta nu contează când ești îndrăgostit”. Iubitul de 22 de ani al fiicei lui Brigitte Macron, dezvăluiri despre relația cu partenera de 42 de ani
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată conacul din Craiova al regretatului Petrică Mîțu Stoian. A fost casa visurilor lui. Are 8 camere, cramă, grădină și adevărate colecții de artă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Schimbări la pensie. România a semnat o înțelegere cu SUA
mediaflux.ro
image
Supremația Chinei: BYD anunță recorduri, în timp ce VW dă afară 100.000 de oameni
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare”
actualitate.net
image
„Câți bani să-i dau lunar și gata?”. O mamă caută bugetul ideal pentru fiul ei, student la Medicină în București
click.ro
image
Unde a fost Andreea Marin în vacanță: „Cea mai bună decizie!”
click.ro
image
Un tânăr de 18 ani a rămas fără BMW. Motivul pentru care Curtea de Apel Cluj i-a confiscat mașina
click.ro
Catherine de Medici cu Nostradamus, profimedia 0333573081 jpg
Când soțul nu i-a mai oferit nopți fierbinți, pasionale, Regina ranchiunoasă l-a înlocuit cu ceva mai... ezoteric, ce avea să-i aducă mai târziu sfârșitul
okmagazine.ro
Regina Mary de Modena profimedia 0986621836 jpg
Regina a fost obligată să-și arate zona intimă! 70 de persoane o priveau și jumătate de țară o detesta
okmagazine.ro
Ghețăriile de la Castelul Mikó
Cum păstrau aristocrații din Covasna alimentele și băuturile la rece, pe vremea când frigiderul încă nu exista?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Vârsta nu contează când ești îndrăgostit”. Iubitul de 22 de ani al fiicei lui Brigitte Macron, dezvăluiri despre relația cu partenera de 42 de ani
image
„Câți bani să-i dau lunar și gata?”. O mamă caută bugetul ideal pentru fiul ei, student la Medicină în București

OK! Magazine

image
Regina a fost obligată să-și arate zona intimă! 70 de persoane o priveau și jumătate de țară o detesta