 Șeful ASF, întâlnire cu ambasadorul SUA. Ce au discutat despre investiții și piața financiară din România | adevarul.ro
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Șeful ASF, întâlnire cu ambasadorul SUA. Ce au discutat despre investiții și piața financiară din România

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Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, s-a întâlnit joi, 15 octombrie, cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg. Discuțiile au vizat cooperarea cu instituțiile financiare americane, atragerea investițiilor, prevenirea spălării banilor și dezvoltarea pieței de capital din România.

Alexandru Petrescu și Darryl Nirenberg
Alexandru Petrescu și Darryl Nirenberg Foto: FB

Întâlnirea a avut loc la sediul ASF, în prezența membrilor Consiliului Autorității. Potrivit lui Alexandru Petrescu, dialogul s-a concentrat pe consolidarea relațiilor cu instituțiile americane și pe colaborarea cu mediul de afaceri, în vederea dezvoltării unui sector financiar competitiv.

„Alături de colegii mei din Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, am primit astăzi, la sediul ASF, vizita Excelenței Sale domnul Darryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România. În centrul discuțiilor s-au aflat cooperarea cu instituțiile americane și dialogul cu mediul de afaceri, precum și contribuția acestor relații la consolidarea unui sector financiar competitiv, capabil să atragă investiții și să susțină economia”, a transmis Alexandru Petrescu.

Cooperare cu autoritățile financiare din SUA

Unul dintre subiectele abordate a fost consolidarea cooperării dintre ASF și instituțiile americane care supraveghează piețele financiare. Alexandru Petrescu a evidențiat colaborarea cu Securities and Exchange Commission (SEC), autoritatea americană de supraveghere a piețelor de valori mobiliare, precum și contactele cu Commodity Futures Trading Commission (CFTC), instituția care reglementează piețele de instrumente financiare derivate.

„Am evidențiat cooperarea ASF cu Securities and Exchange Commission (SEC), precum și contactele cu Commodity Futures Trading Commission (CFTC), în vederea extinderii schimburilor de experiență și expertiză. Într-un mediu în care capitalul și riscurile circulă dincolo de granițe, comunicarea directă între autorități și accesul la bune practici internaționale contribuie la o supraveghere mai eficientă și la protejarea investitorilor”, a transmis președintele ASF.

Reglementarea activelor digitale și combaterea spălării banilor

Prevenirea și combaterea spălării banilor (AML) s-au numărat, de asemenea, printre temele discuțiilor. În acest domeniu, schimbul de informații și cooperarea dintre autorități sunt considerate esențiale pentru protejarea integrității piețelor financiare.

Oficialii au abordat și reglementarea activelor digitale, un domeniu în care autoritățile urmăresc să stabilească reguli care să permită dezvoltarea inovației, fără a neglija transparența și protecția investitorilor.

„Am abordat, totodată, reglementarea activelor digitale, subliniind importanța unui cadru care să susțină inovația, cu reguli clare privind transparența, conduita participanților și protecția investitorilor”, a precizat Alexandru Petrescu.

Discuțiile dintre președintele ASF și ambasadorul SUA au vizat și prezența grupurilor financiare americane în România, precum și relația autorității cu Camera de Comerț Americană în România (AmCham Romania).

Alexandru Petrescu a subliniat importanța consultării reprezentanților mediului de afaceri în procesul de elaborare a reglementărilor și în stabilirea direcțiilor de dezvoltare a pieței de capital.

„Consultarea cu reprezentanții mediului de afaceri aduce perspectiva companiilor și a investitorilor în dezbaterea inițiativelor de reglementare și a direcțiilor de dezvoltare a pieței de capital. Este un dialog relevant pentru calitatea regulilor și pentru încrederea în piață”, a transmis șeful ASF.

ASF vrea să încurajeze noi listări la bursă

Un alt obiectiv evidențiat în cadrul întâlnirii a fost încurajarea unor noi listări la bursă și extinderea accesului companiilor la finanțare prin intermediul pieței de capital.

Potrivit lui Alexandru Petrescu, diversificarea companiilor listate le-ar oferi investitorilor mai multe oportunități și ar contribui la creșterea capacității pieței românești de a atrage capital pentru dezvoltarea afacerilor.

O piață de capital cu mai mulți emitenți poate facilita accesul companiilor la surse alternative de finanțare și poate contribui la consolidarea sectorului financiar.

„Am subliniat deschiderea ASF pentru aprofundarea relațiilor cu partenerii americani și pentru identificarea unor noi domenii de colaborare. Urmărim ca aceste legături să susțină schimburi profesionale și inițiative de interes comun, cu beneficii pentru calitatea supravegherii și dezvoltarea piețelor financiare din România”, a transmis Alexandru Petrescu.

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