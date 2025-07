Șeful ASF sugerează Guvernului să aplice „Curba lui Laffer”: Provocarea reală nu este reducția sau creșterea impozitelor

Șeful Autorității de Supreveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, sugerează Guvernului să aplice „Curba lui Laffer” contextului fiscal românesc, argumentând că provocarea reală nu este reducția sau creșterea impozitelor, ci stabilirea nivelului optim, susținut de digitalizare, analiza datelor și și cooperarea cu mediul privat.

„În dezbaterea publică și profesională despre sustenabilitatea bugetară, conceptul economic al curbei lui Laffer rămâne un reper valoros”, a scris șeful ASF pe LinkedIn, prezentând conceptul în contextul fiscal românesc.

Petrescu a explicat, simplificând, că există un punct de inflexiune optim al cotei de impozitare – între 0 % și 100 % – care maximizează veniturile statului.

„Sub acel prag – veniturile cresc odată cu impozitele. Peste el sunt efecte negative: emigrare a capitalului, economie la negru, redusă conformare fiscală”, a adăugat șeful ASF.

Referindu-se la situația României în cifre, Petrescu a amintit că veniturile fiscale ca procent în PIB: sunt sub 28 %, în contrast cu media UE (> 40 %), din cauza „ineficienței în colectare, evaziune fiscală, “scurgeri” din baza de impozitare – un semnal că simpla creștere a cotelor nu mai funcționează”.

În ce privește domeniile cu impact real, Alexandru Petrescu a enum erat:

• Costul muncii: Cu o povară reală (impozit plus contribuții) de peste 40 %, angajatorii transferă costul către salariu net, munca la gri devine tot mai atractivă.

Provocarea ar fi, în opinia sa, identificarea nivelului optim de cotă care să stimuleze angajarea formală.

• Micii antreprenori și PFA-uri: Reformele recente fiscale au redus atractivitatea regimului PFA/micro.

Provocarea ar fi recalibrarea nivelurilor de impozitare astfel încât să mențină formalizarea activității.

• TVA și consumul: Orice ajustare a TVA trebuie luată în considerare cu riscurile creșterii evaziunii, în special în sectoare vulnerabile – comerț cu amănuntul, construcții etc.

Cum putem aplica Laffer în România

Președintele ASF sugerează Guvernului să aplice „Curba lui Laffer” prin:

1. Modele econometrice personalizate – Estimări riguros calibrate pentru elasticitatea impozitării în sectoare cheie.

2. Infrastructură fiscală eficientă – Digitalizarea ANAF, proceduri administrative simplificate, platforme integrate informatice.

3. Dialog permanent cu mediul economic – Politici calibrate pe realitățile antreprenorilor: impact, costuri, chiar propuneri de ajustare.

4. Pilotări locale – Testarea unor schimbări de cotă sau stimulente în anumite sectoare, analiză post-implementare a rezultatelor.

Care sunt beneficiile

Potrivit lui Petrescu, beneficiile așteptate sunt:

• Venituri bugetare sustenabile, fără creșteri de cote regresive.

• Creștere economică stimulată, pe baza conformării voluntare.

• Creșterea atractivității investiționale, prin predictibilitate fiscală.

Concluzia: „Curba lui Laffer oferă un cadru strategic – nu o soluție simplă – pentru România. Provocarea reală nu este reducția sau creșterea impozitelor, ci stabilirea nivelului optim, susținut de digitalizare, analiza datelor și cooperare cu mediul privat”, a spus el.

Acesta este graficul actualizat, personalizat pentru România:

• 🔵 Curba albastră arată relația teoretică între rata de impozitare și veniturile fiscale.

• 🔴 Linia roșie punctată indică punctul teoretic maxim al veniturilor fiscale (~50%).

• 🟠 Punctul portocaliu reprezintă România, unde colectarea efectivă a taxelor este sub 28% din PIB – mult sub potențialul maxim.