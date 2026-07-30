 39 de angajați CFR Călători, sancționați cu tăieri salariale după sute de reclamații | adevarul.ro
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39 de angajați CFR Călători, sancționați cu tăieri salariale după sute de reclamații

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Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, anunță că peste 1.100 de călători au răspuns formularului privind experiența din trenurile CFR Călători, iar aproape 80% spun că nu ar recomanda călătoria. În urma verificărilor, 56 de angajați au fost cercetați disciplinar, iar 39 au fost sancționați cu diminuarea salariului.

39 de angajați CFR Călători, sancționați cu tăieri salariale. FOTO: Shutterstock
39 de angajați CFR Călători, sancționați cu tăieri salariale. FOTO: Shutterstock

Principala nemulțumire reclamată a fost lipsa aerului condiționat în trenuri.

Potrivit ministrului, aproximativ 600 de pasageri au semnalat că instalațiile de climatizare nu au funcționat în trenurile Interregio, deși acestea sunt obligatorii potrivit obligațiilor de serviciu public.

„Primesc sesizări despre căldura în tren. Dacă în ceea ce privește infrastructura, întârzierile nu pot fi rezolvate peste noapte, după atâția ani de subfinanțare, pentru aerul condiționat trebuie să existe soluții”, a declarat Radu Miruță. 

Ministrul a explicat că aproximativ 40% dintre defecțiunile sistemelor de climatizare sunt cauzate de supraîncălzirea instalațiilor. Alte 18% apar în urma întreruperilor de alimentare cu energie la trecerea prin zonele neutre ale rețelei electrificate, iar 15% sunt provocate de locomotivele diesel vechi, care nu pot alimenta corespunzător instalațiile de climatizare atunci când tractează garnituri mai lungi.

Potrivit acestuia, software-ul de control al instalațiilor de climatizare a fost modificat la 130 de vagoane pentru a reduce numărul defecțiunilor cauzate de suprasarcină.

39 de ceferiști au fost sancționați

În urma verificărilor efectuate de CFR Călători, au fost deschise 56 de dosare de cercetare disciplinară pentru neîndeplinirea obligațiilor de serviciu.

Dintre acestea, 39 s-au încheiat cu sancțiuni constând în diminuarea salariului, iar alți 17 angajați au primit avertismente scrise. Printre cei vizați se numără mecanici de locomotivă, șefi de tură și revizori.

„Când întreb pe cineva de ce nu își face treaba, dă vina pe altcineva. E tipic”, a comentat ministrul.

Fiecare tren va avea un director responsabil

Radu Miruță a anunțat și introducerea unui sistem de responsabilizare a conducerii CFR Călători.

Fiecare dintre cele 1.265 de trenuri care circulă zilnic va avea desemnat un director responsabil, fie din cadrul regionalelor, fie de la nivel central.

„Când auzim că este o problemă cu un tren, mă uit în tabel și văd care este numele directorului cu responsabilitate pentru funcționarea acelui tren. Nu mai merge să fii director și să nu ai responsabilitate în interacțiunea directă cu cel care te plătește”, a spus ministrul.

Acesta a precizat că directorii în responsabilitatea cărora problemele se repetă vor putea fi sancționați.

Formular online pentru despăgubiri la trenurile internaționale

Ministrul a anunțat și simplificarea procedurii prin care pasagerii pot solicita despăgubiri pentru întârzierile trenurilor internaționale de peste 60 de minute.

Solicitările pot fi depuse acum printr-un formular online pe site-ul CFR Călători, în locul procedurii anterioare, care presupunea depunerea fizică a documentelor.

Totuși, formularul nu este afișat pe pagina principală a site-ului operatorului feroviar. Acesta poate fi găsit doar în secțiunea dedicată traficului internațional, fapt criticat în spațiul public, deoarece îngreunează accesul călătorilor la procedura de solicitare a despăgubirilor.

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