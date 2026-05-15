Vineri, 15 Mai 2026
Adevărul
Miruță blochează bugetele CFR. Sindicatele anunță proteste

Ministerul Transporturilor și sindicatele din domeniul feroviar intră într-un nou conflict după ce Radu Miruță a respins bugetele CFR Călători și CFR SA, pe care le consideră „umflate” și construite pe venituri nerealiste. În timp ce ministrul acuză cosmetizarea pierderilor și lipsa unui plan real de eficientizare, Federația Națională Feroviară avertizează că fără finanțare predictibilă și investiții consistente, sistemul riscă să intre într-o criză structurală, cu efecte directe asupra funcționării transportului feroviar din România.

Ministrul afirmă că a respins „în forma în care mi-au fost prezentate, bugetele de venituri și cheltuieli pentru CFR Călători și CFR SA”, precizând că „mi s-a cerut să aprob un buget care oficializa pierderi mai mari și datorii mai mari. Am refuzat”. Acesta spune că a cerut „refacerea bugetului pe baza unui plan real, măsurabil și verificabil de reducere a cheltuielilor, astfel încât 2026 să însemne mai puține pierderi, nu mai multe”.

Radu Miruță spune că în bugetul CFR Călători au fost introduse sume pe care le consideră nejustificate: „în bugetul propus, CFR Călători a trecut la «alte venituri» încă 785 de milioane de lei, bani imaginari, bani pe care compania estimează că i-ar mai primi de la stat ca subvenție”, sumă care „nu este aprobată în bugetul statului”. În opinia sa, „au fost trecuți în buget bani inexistenți, iar astfel, pe hârtie, pierderea companiei era transformată în profit”.

Potrivit ministrului, „calculul a fost făcut folosind tariful maxim legal, ca și cum legea obligă statul să plătească mereu plafonul maxim”, lucru pe care îl respinge categoric.

„Pentru mine, asta nu înseamnă management. Înseamnă cosmetizarea pierderilor și mutarea notei de plată tot către contribuabili”, a transmis ministrul.

„Am cerut:⁠ ⁠eliminarea sumelor care nu au acoperire bugetară legală;⁠ ⁠fundamentarea bugetului doar pe venituri reale și aprobate;⁠ ⁠un plan concret de eficientizare și reducere a pierderilor.

Dacă citiți această postare din tren, sper să aveți parte de curățenie, de condiții decente și de respectul pe care orice călător îl merită. Spun asta pentru că, an de an, miliarde de lei din banii publici merg către sistemul feroviar românesc. Problema este că, de prea multe ori, acești bani par să intre într-o sită: torni constant, dar rezultatele se văd prea puțin”, a scris Radu Miruță.

În ceea ce privește CFR SA, oficialul avertizează că bugetul propus „prevedea creșterea pierderilor cu 32,9% (aproximativ 700 de milioane de lei)”, într-un context în care, spune el, „an de an, miliarde de lei din banii publici merg către sistemul feroviar românesc”, fără rezultate proporționale în calitatea serviciilor.

Sindicatul se plânge de subfinanțarea continuă și lipsa cronică de investiții

În replică, Federația Națională Feroviară – Mișcare Comercial Vagoane, afiliată la Blocul Național Sindical, transmite că „sectorul feroviar din România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii”, pe fondul „lipsei cronice de investiții, al subfinanțării continue și al lipsei de predictibilitate în asigurarea resurselor bugetare”.

Sindicaliștii recunosc că solicitarea de reformă este legitimă, însă avertizează că „reforma fără finanțare și fără investiții reale nu poate produce dezvoltare”. Ei susțin că respingerea bugetelor „în lipsa identificării rapide a unor soluții reale de finanțare și stabilizare, riscă să amplifice blocajele deja existente și să împingă sistemul feroviar într-o situație extrem de dificil de gestionat”.

Aceștia atrag atenția că sistemul funcționează deja sub presiunea „subfinanțării, lipsei de investiții, creșterii cheltuielilor de exploatare și deficitului major de personal”, iar orice blocaj suplimentar poate afecta „continuitatea serviciului public, capacitatea operațională și siguranța circulației”.

Federația mai afirmă că actuala criză este și rezultatul „deciziilor politice haotice, luate ani la rând fără discernământ și fără consultarea reală a specialiștilor”, adăugând că sistemul a fost tratat „ca un instrument politic și administrativ, nu ca un sector strategic”.

În acest context, sindicaliștii avertizează că fără „finanțare predictibilă, investiții reale, digitalizare, modernizare și stabilitate managerială”, nu poate exista o reformă reală, în timp ce ministrul insistă că fără „plan concret de eficientizare” bugetele nu pot fi aprobate.

„În ciuda tuturor dificultăților, calea ferată încă funcționează datorită profesionalismului și responsabilității oamenilor care lucrează zi de zi în acest sector și care mențin siguranța circulației și continuitatea serviciului public.

România are nevoie de un sistem feroviar modern, sigur și competitiv. Dar acest lucru nu poate fi obținut doar prin discursuri despre reformă și eficiență contabilă. Calea ferată are nevoie de investiții, stabilitate și decizii responsabile”, susține sindicatul.

