Scandal la examenul de specialitate: sute de medici rezidenți cer anularea probei scrise. La cardiologie, jumătate dintre candidați au picat

Sute de medici rezidenți din România cer Ministerului Sănătății să intervină după examenul de specialitate, pe care îl consideră afectat de erori în formularea subiectelor și în baremele de corectare. Candidații solicită fie anularea probei scrise, fie refacerea baremelor și reevaluarea rezultatelor.

Sute de medici rezidenți din România cer Ministerului să intervină după examenul de specialitate. Foto: Arhivă

Nemulțumirile vizează mai multe specialități, însă situația este deosebit de controversată la cardiologie, unde, potrivit inițiatorilor sesizărilor, aproximativ jumătate dintre candidați au fost respinși. Procentul s-ar fi menținut inclusiv după soluționarea contestațiilor.

La examen s-au înscris aproximativ 3.900 de medici rezidenți, care au parcurs între nouă și 12 ani de pregătire teoretică și practică. Pentru cei care promovează, examenul reprezintă un pas esențial spre exercitarea profesiei în mod independent.

Mai mulți rezidenți au semnalat probleme încă din timpul probei scrise. Potrivit acestora, unele întrebări ar fi inclus informații în afara bibliografiei, în timp ce alte cerințe ar fi fost formulate neclar sau ar fi avut răspunsuri incompatibile cu baremul de evaluare.

Candidații susțin că au existat inclusiv erori de calcul și neconcordanțe între ceea ce solicita enunțul și ceea ce era punctat de comisia de examen.

Mihnea Casian, unul dintre candidați, a explicat că memorandumul transmis autorităților urmărește să atragă atenția asupra problemelor care ar fi afectat corectitudinea evaluării.

„Prin acest memorandum dorim să atragem atenția comisiei, dar și ministerului, asupra unor vicii din barem care au periclitat corectitudinea evaluării candidaților la acest examen. Sunt vicii de aritmetică, de bibliografie, dar mai ales ce străbate toate enunțurile este discrepanța dintre cerința enunțului și ceea ce s-a dorit a fi punctat”, a declarat acesta, pentru știrileprotv.ro.

În urma sutelor de sesizări primite de la membri, Societatea Medicilor Rezidenți a transmis o plângere separată Ministerului Sănătății.

Organizația solicită refacerea baremelor pentru specialitățile în care au fost semnalate nereguli și ia în calcul inclusiv organizarea unei sesiuni extraordinare de examen.

„Am cerut refacerea baremelor de corectare pentru specialitățile afectate, chiar să se organizeze o sesiune extraordinară de examen”, a declarat dr. Oana Aimee Cărpenișeanu, reprezentanta Societății Medicilor Rezidenți.

Miza este importantă pentru candidați: cei care promovează pot profesa independent, pot fi angajați în spitale ca medici specialiști, pot obține parafă și își pot deschide propriul cabinet. În schimb, cei respinși trebuie să aștepte o nouă sesiune, iar evoluția lor profesională poate fi întârziată.

Până atunci, medicii care nu au promovat pot lucra în continuare în spitalele publice, însă cu atribuții și drepturi profesionale limitate.

Ce spune Ministerul Sănătății

Ministrul Sănătății, Cseke Attila, a precizat că subiectele nu sunt elaborate direct de minister, ci de comisiile de examen, în care sunt reprezentate universitățile de medicină și farmacie din țară.

Oficialul a anunțat că vor fi centralizate informațiile primite din teritoriu, iar eventualele măsuri vor depinde de rezultatul verificărilor.

„Vom strânge toate datele din teritoriu. Încă o dată, mecanismul se derulează prin Universitățile de Medicină și Farmacie, nu Ministerul Sănătății întocmește subiectele. Dacă se va dovedi că baremul, într-un fel sau altul, a fost viciat, sigur că vom propune soluții de remediere”, a declarat ministrul.

Până în prezent, Cseke Attila nu a indicat un termen pentru soluționarea sesizărilor.

Ediția din acest an a adus o schimbare importantă: subiectele scrise au fost unice la nivel național și au fost elaborate în ziua examenului.

În acest context, rezidenții cer verificarea tuturor problemelor semnalate și clarificarea modului în care au fost stabilite punctajele.

O eventuală modificare a baremelor sau organizarea unei sesiuni extraordinare ar putea influența rezultatele candidaților din specialitățile afectate. Deocamdată, Ministerul Sănătății a anunțat doar că va analiza sesizările și că va propune măsuri dacă se confirmă neregulile reclamate.