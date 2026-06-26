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Scandal la Spitalul Județean Constanța. Medicii rezidenți acuză că sunt obligați să facă gărzi neplătite sub acoperirea „voluntariatului”

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Mai mulți medici rezidenți de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” din Constanța acuză conducerea unității și unii coordonatori de rezidențiat că exercită presiuni asupra lor pentru a semna cereri de voluntariat care ar permite efectuarea de gărzi neplătite. Unii dintre rezidenți susțin că au fost amenințați indirect cu probleme la examenul de specialitate dacă refuză să accepte noile condiții.

Medicii rezidenți acuză că sunt obligați să facă gărzi neplătite. FOTO: Freepik
Medicii rezidenți acuză că sunt obligați să facă gărzi neplătite. FOTO: Freepik

De cealaltă parte, conducerea spitalului respinge ferm acuzațiile și susține că activitatea de voluntariat este opțională, legală și destinată exclusiv medicilor care doresc să acumuleze experiență profesională suplimentară.

Controversa a pornit după ce medicilor rezidenți li s-a solicitat să semneze până la 1 iulie o cerere prin care solicită desfășurarea unor activități de voluntariat în afara programului normal de lucru, notează News.ro.

Documentul prevede că semnatarul solicită acordul pentru efectuarea de activități de voluntariat care corespund curriculei de rezidențiat, exclusiv în afara programului de lucru, în weekend sau după terminarea programului, fără ca acestea să afecteze atribuțiile prevăzute în fișa postului.

După apariția unor mesaje critice în mediul online și pe grupurile interne ale medicilor rezidenți, conducerea spitalului a transmis un comunicat în care respinge acuzațiile privind obligativitatea semnării acestor documente.

„Instituţia noastră respinge categoric acuzaţiile de presiune sau exploatare. Aceste afirmaţii sunt nu doar nefondate, ci şi de natură să dezinformeze publicul şi să destabilizeze climatul de încredere din cadrul unităţii medicale”, au transmis reprezentanții spitalului.

Conducerea unității susține că voluntariatul reprezintă o alegere personală și că activitățile respective nu înlocuiesc munca remunerată.

„SCJU Constanţa respectă cu stricteţe legislaţia naţională, inclusiv ordinele Ministerului Sănătăţii privind salarizarea gărzilor obligatorii efectuate de medicii rezidenţi în afara programului normal de lucru. Voluntariatul nu înlocuieşte şi nu va înlocui niciodată activitatea normată şi remunerată conform legii”, se mai arată în comunicat.

Spitalul argumentează că aceste stagii au rol educațional și oferă tinerilor medici posibilitatea unei expuneri clinice mai ample.

„Aceste stagii de voluntariat opţionale vin în întâmpinarea tinerilor medici care doresc o expunere clinică sporită şi o acumulare rapidă de experienţă practică”, susține conducerea unității sanitare.

Medicii rezidenți contestă însă această interpretare și afirmă că situația reală din teren este diferită. Un medic rezident care a dorit să-și păstreze anonimatul a declarat pentru News.ro că există nemulțumiri generalizate în rândul colegilor săi.

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Acesta explică faptul că rezidenții au obligația legală de a efectua 18 ore de gardă lunar, incluse în programul și salariul lor. Problemele apar însă în cazul gărzilor suplimentare, care, potrivit rezidenților, sunt necesare pentru funcționarea spitalului, dar nu sunt întotdeauna remunerate.

„Orice spital universitar, dacă mâine rezidenţii fac grevă, pică din toate punctele de vedere”, a afirmat medicul.

Potrivit acestuia, deși conducerea a emis o decizie prin care se precizează că activitatea suplimentară de gardă trebuie efectuată doar în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial și remunerată conform legii, în practică rezidenților li s-ar fi cerut să semneze doar cereri de voluntariat, fără a li se prezenta contractele și condițiile exacte.

„Nouă nu ni s-a prezentat ce înseamnă un contract de voluntariat. Doar ni se prezintă o cerere. Nu scrie numărul de ore la care eu mă oblig, nu îmi spune care sunt responsabilităţile şi nici ce protecţie legală am în timpul gărzilor respective”, susține medicul.

Acesta afirmă că mai mulți șefi de secție le-ar fi transmis rezidenților că nu există alte variante și că documentele trebuie semnate rapid.

„Majoritatea şefilor de secţie au spus: «Noi aşteptăm cererile de voluntariat până mâine», fără explicaţii, fără consultări cu medicii rezidenţi, fără să li se explice ce li se modifică”, a declarat acesta.

Cele mai grave acuzații vizează presupuse presiuni exercitate asupra rezidenților prin invocarea examenului de specialitate, esențial pentru exercitarea profesiei.

„Tot ce pot să vă zic este că unor medici rezidenţi li s-a transmis să-şi caute alt centru de pregătire dacă nu le convine această situaţie. Din păcate, motivul şantajului, cu ghilimelele de rigoare, al profesorilor universitari este: «Cu mine vei da examenul de specialitate, ai grijă ce alegeri faci». Fără examen de specialitate, un medic rezident nu mai poate profesa niciodată”, a afirmat medicul.

La rândul său, Georgiana Milla, medic rezident în anul III și ambasador al Societății Multidisciplinare a Medicilor Rezidenți, consideră că orice gardă suplimentară trebuie remunerată și desfășurată în condiții care să nu afecteze siguranța pacienților sau sănătatea medicilor.

„În poziţia mea atât ca medic rezident, cât şi ca ambasador SMMR, este ca orice activitate de gardă să fie voluntară în mod real, corect remunerată şi să nu afecteze siguranţa pacientului sau timpul de odihnă al medicilor. Deficitul de personal nu poate fi rezolvat doar prin suprasolicitarea rezidenţilor”, a declarat aceasta.

Reprezentanta medicilor rezidenți susține că mai mulți colegi i-au semnalat existența unor presiuni pentru semnarea documentelor.

„Mai mulţi medici rezidenţi din spital mi-au semnalat că spitalul le cere prin presiune să semneze până la 1 iulie cererile de voluntariat pentru gărzi, practic lor li se impune să presteze muncă suplimentară dar fără plată. Documentul este folosit ca instrument pentru a obţine forţă de muncă gratuită”, a afirmat Georgiana Milla.

Disputa scoate în evidență o problemă mai veche din sistemul medical românesc, respectiv modul în care sunt organizate și remunerate gărzile efectuate de medicii rezidenți. În timp ce administrația spitalului susține că respectă cadrul legal și oferă doar oportunități suplimentare de pregătire profesională, rezidenții reclamă lipsa de transparență, presiuni administrative și riscul ca activitatea medicală prestată în afara programului să fie transformată într-o obligație mascată sub forma voluntariatului.

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