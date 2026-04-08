Miercuri, 8 Aprilie 2026
Scandal într-un restaurant din Capitală: un suspect, pus sub control judiciar. Incidentul ar avea legătură cu conflictul dintre Dorian Popa și Alex Bodi

O persoană a fost plasată sub control judiciar în cazul agresiunii petrecute într-un restaurant din Sectorul 2 al Capitalei, incident izbucnit pe fondul unei discuții în contradictoriu, iar potrivit unor informații apărute pe surse în presă, conflictul ar avea legătură cu tensiunile dintre Dorian Popa și Alex Bodi.

Mașini de poliție FOTO: Inquam, Octav Ganea
Mașini de poliție FOTO: Inquam, Octav Ganea

Conflictul, potrivit știripesurse, ar fi pornit din tensiunile dintre Dorian Popa și Alex Bodi, care și-ar fi trimis apropiații să rezolve disputa, iar întâlnirea ar fi degenerat într-o bătaie.

Cu toate acestea, autoritățile transmit că totul a plecat de la un incident din 9 februarie 2026, într-un restaurant din Sectorul 2, când doi bărbați au agresat o persoană, lovind-o cu pumnii în cap și tulburând ordinea publică.

Pe 7 aprilie au avut loc percheziții în București și Ilfov, a fost identificat un suspect de 31 de ani, iar în dosar apar și suspiciuni de mărturie mincinoasă, după ce doi martori ar fi dat declarații false pentru a-i proteja pe cei implicați.

Ulterior, Judecătoria Sectorului 2 al Capitalei transmite că miercuri, 8 aprilie, o persoană a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzată de săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

„La data de 08.04.2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, în urma cercetărilor efectuate de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente, a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de 1 inculpat, pentru săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe prev. de art. 193 alin. (1) – (2¹) lit. c) C. pen. și tulburarea ordinii și liniștii publice prev. de art. 371 alin. (2) C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (2) C. pen., constând în aceea că:

La data de 09.02.2026, în jurul orei 23:55, în timp ce se afla în spațiul public, respectiv în interiorul unui restaurant din București, Sector 2, pe fondul unei discuții în contradictoriu, inculpatul C.A. i-a aplicat două lovituri cu pumnul în zona capului persoanei vătămate R.C.C., cauzându-i acesteia suferințe fizice, tulburând totodată ordinea publică și liniștea persoanelor aflate în proximitatea evenimentului.

Prin ordonanța organelor de cercetare penală din 07.04.2026, ora 11:00, s-a dispus luarea măsurii preventive a reținerii față de inculpatul C.A., pe o durată de 24 de ore.

Iar la data de 08.04.2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a dispus față de inculpatul C.A. luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.”

