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Cutremur politic la Londra. Ministrul Apărării demisionează și îl atacă pe premierul Keir Starmer

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Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a demisionat joi din funcție, afirmând că guvernul nu oferă armatei resursele financiare de care are nevoie pentru a face față provocărilor de securitate, relatează BBC.

John Healey a demisionat din funcția de ministru britanic al Apărării. FOTO: Arhivă
John Healey a demisionat din funcția de ministru britanic al Apărării. FOTO: Arhivă

În scrisoarea de demisie adresată premierului Keir Starmer, Healey susține că planurile de investiții în apărare pregătite de guvern sunt insuficiente și că lipsa finanțării riscă să afecteze capacitatea de luptă a forțelor armate.

Nu ați reușit, iar Trezoreria nu a fost dispusă să aloce resursele de care țara are nevoie pentru a se apăra într-o perioadă cu amenințări tot mai mari”, a scris Healey.

El afirmă că, în lipsa unor investiții suplimentare, va fi nevoie de decizii care ar putea reduce gradul de pregătire al armatei și ar putea crește riscurile pentru militarii aflați în misiuni.

Nemulțumiri legate de planul de investiții pentru apărare

În centrul disputei se află Planul de Investiții pentru Apărare (Defence Investment Plan), un document care urmează să stabilească modul în care vor fi finanțate armata, echipamentele militare și infrastructura de apărare a Marii Britanii în următorul deceniu.

Publicarea planului a fost amânată de mai multe ori, pe fondul negocierilor dintre Ministerul Apărării și Ministerul Finanțelor privind nivelul cheltuielilor militare, notează BBC

Healey susține că varianta finală a planului, pe care a primit-o la începutul acestei săptămâni, este „mult sub ceea ce este necesar pentru apărarea țării în acest moment periculos”.

Nu mai am altă opțiune decât să îmi prezint demisia din funcția de ministru al Apărării”, a transmis acesta.

O lovitură politică pentru Keir Starmer

Înainte de demisie, Healey a fost unul dintre cei mai importanți membri ai guvernului laburist și a coordonat sprijinul acordat Ucrainei în războiul cu Rusia. El a menționat în scrisoarea sa și rolul Marii Britanii în NATO drept una dintre realizările mandatului său.

Potrivit BBC, demisia reprezintă o problemă politică majoră pentru premierul Keir Starmer. Prin gestul său, fostul ministru transmite că planurile actuale de cheltuieli pentru apărare nu sunt suficiente și că acestea ar putea afecta siguranța militarilor britanici și securitatea țării.

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